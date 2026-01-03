讚習近平很可靠！李在明訪中前強調尊重「一中原則」 狠批日曾侵略韓中

記者蒲世芸／綜合報導

南韓總統李在明應邀於4日至7日對中國進行國是訪問，並於5日與中國國家主席習近平舉行會談。而在出訪前夕，李在明接受中國中央電視台（CCTV）專訪時重申，南韓對「一個中國」原則的立場並未改變，並強調韓中兩國應維持密切溝通，還建議雙方領袖至少應該每年會面一次，以拉近彼此距離。

習李兩人繼去年11月亞太經合會領袖峰會以來，時隔短短兩個月將再次會面。（圖／翻攝自青瓦臺）

李在明強調尊重「一中原則」

據韓聯社3日報導，當被問到針對中國最核心的台灣問題時，李在明表示，「尊重『一個中國』的立場沒有改變」。並指出，1992年韓中建交時，雙方政府所達成的共識，「至今仍是規範韓中關係的核心基準」，同時強調他本人也同樣尊重「一個中國」原則。

另外，在談及未來韓中關係的發展方向時，李在明指出，中國有「實事求是」的概念，雙方若能在各自追求國家利益的同時，充分理解並尊重對方立場，就能「透過協調創造更大的共同利益」。

他也提到，過去南韓社會曾流行「安美經中」，也就是安全靠美國、經濟靠中國的說法，但他認為，「南韓的戰略自主性非常重要」。李在明直言，與美國進行安全合作無可避免，但這並不代表必須與中國對立，「與中國發生衝突，對南韓國家利益完全沒有幫助」。

盼韓中領導人每年會面

李在明也強調，韓中雙方應積極尋找對彼此最有利的合作方式，「為此，雙方必須不斷透過對話，確認彼此真正需要的是什麼」。他並建議，兩國領導人至少一年應會面一次，「不論是我訪中，或中國領導人訪韓，都很好」。

李在明與習近平會晤後，有望同於1月與日本首相高市早苗會面。（圖／翻攝自X平台 @takaichi_sanae）

而在具體合作領域上，李在明點名人工智慧（AI）等尖端產業，認為韓中應建立合作關係，達成互利共贏。他特別提到，中國近年快速轉向再生能源，在太陽能領域已居全球領先地位，「相關合作將為南韓帶來相當大的機會」。

對於4日至7日的赴中的國是訪問，李在明表示，東北亞的和平、穩定與共同繁榮，對韓中兩國都至關重要。他坦言，雙方過去確實存在一些誤解與摩擦，希望藉由此次訪中，「消除誤會，讓韓中關係邁向新的階段」。

大讚習近平 狠批日本侵略

回顧去年11月在慶州舉行的首場韓中領袖峰會，李在明形容，親自見到中國國家主席習近平後，感受到對方是「可靠的鄰居」、「可以並肩合作的夥伴」，並稱讚習近平是「視野寬廣、能力出眾的領導人」。

針對韓中兩國過去共同的抗日歷史，李在明在受訪時直言，「為了一己之利侵略他國、屠殺他國人民的事情，絕不應再度發生」，並批評日本的侵略戰爭，同時強調，韓中曾「共同對抗侵略的歷史經驗非常重要」。

另外，綜合日媒報導，日本首相高市早苗擬於13至14日在奈良東大寺與李在明會面；若確定成行，此為李在明不到十日內先後與中日領袖會晤的紀錄。

