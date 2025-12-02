讚聽奧代表團奪牌表現 卓揆：力推適應運動 大家都能為國爭光

行政院長卓榮泰。資料照片



行政院長卓榮泰今（12/2）日出席「2025年東京第25屆達福林匹克運動會代表團」返國餐會致詞時表示，李洋今年9月9日擔任運動部長時，除了全民運動、一般的體育競賽、國際競賽外，他希望發展運動產業，另外一項是適應運動，過去沒有把它放在重點性的適應運動，現在全力把它發展照顧起來， 讓每一個國人真正達到人人都是體育人，大家都有機會在運動場上比出高下，拿到獎牌。

卓榮泰說，適應運動是為了讓所有有身體不方便的人，或者高齡者、兒童、受傷的人，當你有特別的需求，希望能夠享受到運動帶來的信心跟快樂，所以從規則、方式、環境做各項的調整，讓他能夠普及性的參與，這就是適應運動真正的精神，或者是讓人人都能找得到適合自己的運動方式。

廣告 廣告

他指出，政府該做的是從環境讓大家更友善，從制度面來協助大家，能夠得到更多的協助，同時，運動部也會從經費上來真正幫助大家，過去沒有把它放在重點性的適應運動，現在全力把它發展照顧起來，讓每一個國人真正達到人人都是體育人，大家都有機會在運動場上，跟自己、跟對手，代表國家跟其他國家一爭長短、比出高下，拿到獎牌，非常感謝大家能夠在這項運動上面長期間的付出。

卓榮泰表示，期待在每個運動場上都能夠讓國人充分自由的發揮，在每個運動項目裡， 都能夠為國家找到優秀的頂尖人手，最重要的是比賽之後，希望能夠回到社區、學校，讓更多的人來參與，達到全民運動的最終目標，讓國家能夠更強、人民能夠健康、世界可以擁抱看見台灣，這是運動為國家帶來最好的外交團結力道。

他說，未來一整年還有很多重要的國際賽事，而且運動部也會跟交通部觀光署，用舉辦國際賽事來發展台灣觀光，所以未來國際級、世界級的運動賽事會很多，屬於自己國內的各個單項、各個社區的比賽也會很多，希望大家繼續發揮、繼續努力、繼續爭取更好的成績，但重要的是要保持最好的身體安全健康狀態，才可以快快樂樂的運動，快快樂樂生活、快快樂樂成長。

更多太報報導

昔雙金搭檔王齊麟二度錯失藥檢 李洋坦承情況嚴重：他有設定鬧鐘了

包庇迷你足球溢領補助款？運動部：暫停補助司法調查中

3選手穿中國隊服赴中出賽！高市府送審查 運動部：若屬實將追回獎助學金