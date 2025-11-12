讚蔡英文蕭美琴讓世界看見台灣 汪浩：自由力量推倒中共圍牆

政治中心／劉宇鈞報導

副總統蕭美琴、前總統蔡英文接連代表台灣到國際發聲，展現民主力量。作家汪浩說，蔡英文與蕭美琴讓自由世界看見台灣，台灣不是挑釁者，而是被圍堵的民主前線，這股力量會堅定的推倒中共圍牆。

汪浩今（12）日以「推倒中共的圍牆」為題發文表示，1987年，美國總統雷根在柏林高喊「推倒這堵牆」，那是自由世界對蘇聯極權的吶喊。三十八年後，蔡英文在柏林發表演說，意義同樣深遠，蔡呼籲世界正視並推倒中共築起的「圍台之牆」。

汪浩直言，中共這堵牆是資訊封鎖、外交孤立與軍事威脅台灣的總和，北京試圖以假訊息滲透社會、以外交封鎖台灣、以軍事恐嚇壓制自由意志。然而，蔡英文與蕭美琴在歐洲接連發聲，讓自由世界看見，台灣不是挑釁者，而是被圍堵的民主前線。

汪浩提到，蔡英文在德國國會呼籲，台灣的未來應由台灣人民自由決定，蔡以從「Taiwan can help」走向「Taiwan is supporting」的信念，展現民主自信與責任。這場外交接力，象徵台灣已不再是被動的受援者，而是積極捍衛自由的夥伴。

汪浩坦言，中共的圍牆或許高聳，但自由的力量更堅定。推倒它，不只為了台灣，更為了全人類的尊嚴與自由。當世界再次響起「推倒這堵牆」的呼聲，那將是民主重燃光芒的時刻。

汪浩強調，中共也對自己的國民建築互聯網圍牆，不讓中國人民瞭解真實的外部世界，自由世界也要幫助中國人民推倒這堵圍牆。

