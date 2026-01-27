讚蔣萬安有政治天分 徐巧芯憶他雙城論壇「8分鐘演講不看稿」

國民黨立委徐巧芯（右）認為蔣萬安有當政治人物的天分。（資料畫面）

台北市長蔣萬安力拚連任，不過綠營尚未確認人選，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、台北101董事長賈永婕都被點名。國民黨立委徐巧芯認為，不論綠營派誰參選台北市長，蔣萬安都不會輕敵，因為他對任何事情都傾注全力，展現政治人物的天分。

國民黨立委徐巧芯在《新聞大白話》節目表示，她平時陪同台北市長蔣萬安跑行程，可以明顯感受到市民對他的熱情，尤其在全球AI龍頭輝達決定留在台北後，對整體商業發展帶來顯著助益，除民眾外，更有企業界展現對他的讚賞與支持。此外，包括生鮮乳供應及營養午餐免費政策，也讓年輕家長族群非常買單。

徐巧芯提到，蔣萬安會針對不同族群推出對應政策，讓政策「打中人心」，在演講、辯論等場合也都非常認真、傾注全力。徐巧芯回憶，上次雙城論壇的8分鐘演講，蔣萬安完全不看稿，逐字呈現她前一晚協助撰寫的4,000字稿件，展現對民眾的尊重與專業態度，「他真的很有做政治人物的天分」。

徐巧芯強調，許多人質疑蔣萬安是否輕敵、驕傲，但她認識的蔣萬安完全不是這種個性。蔣萬安的認真與全力投入讓她十分信任，也打消外界對他會輕敵或驕傲的疑慮，「大家完全可以放心」。





