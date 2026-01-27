讚蔣萬安一語戳破民進黨荒謬表演 藍青年：不該把每件好事變政治口水

美國攀岩高手霍諾德（Alex Honnold）25日徒手登頂台北101大樓，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰發文卻稱「台灣101」引發爭議，台北市長蔣萬安今（27）日對此表示，「所以我是台灣市的市長嗎？」國民黨松山信義區擬參選人滿志剛認為，蔣一語戳破民進黨荒謬的表演，並強調有格局的執政黨，不該把每件好事都變成政治口水。

滿志剛今在臉書指出，101在台灣也在台北，這是全世界都知道的事，霍諾德成功登頂101，讓世界看到的是台灣的實力與城市的安全，不是民進黨的文字遊戲，但民進黨偏偏不肯好好祝賀，硬要把一場全民驕傲的城市行銷，拿來做政治加工，改名、貼標籤、帶風向，一條龍操作樣樣來。

對於蔣萬安今稱「所以我是台灣市的市長嗎？」讓滿志剛不禁直言，蔣一語瞬間戳破這場荒謬表演，如果什麼都要政治正名，那是不是哪天還要問，市政府要不要改成「台灣市政府」？

滿志剛強調，真正把台灣送上國際舞台的，是霍諾德冒著生命危險完成的壯舉，而不是躲在鍵盤後面改幾個字、蹭一波聲量的政治人物，這是全台灣人的驕傲時刻，卻被民進黨拿來測試誰比較「政治正確」、誰比較「聽話」。

滿志剛表示，一個有自信的國家，不需要靠改名證明存在；一個有格局的執政黨，更不該把每件好事都變成政治口水，「世界看見台灣，是因為我們做得好，不是因為民進黨又發一篇廢文」。

