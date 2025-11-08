讚蕭美琴歐洲議會演說！民進黨嘆：鄭麗文在台灣被中國看見
記者楊士誼／台北報導
副總統蕭美琴今（８）日在歐洲議會舉行的IPAC峰會發表演說，這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。民進黨稍早發文表示，一覺醒來，蕭美琴讓世界看見台灣，鄭麗文在台灣被中國看見。大酸下午將出席紀念活動，追思白色恐怖期間遭處決的中共地下黨員吳石等人的鄭麗文。
蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，今天出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）在布魯塞爾的歐洲議會舉行的峰會，並發表演說。蕭美琴在演說中表示，台灣是多元化的社會，重視公開對話、負責任的政府、公平選舉以及信仰和言論自由。相信真理不是由演算法或獨裁者決定，而國際規則也不是菜單，是和平共存的基礎。她也強調，作為民主國家，我們相信自由的政治和經濟體系能帶來繁榮和成長。
民進黨發文指出，一覺醒來，蕭美琴讓世界看見台灣，鄭麗文在台灣被中國看見。而針對將出席活動追思共諜吳石的鄭麗文，民進黨7日也表示，如此敵我錯置、令人錯亂，此舉是肯定共諜行為？更痛批鄭麗文究竟是台灣的國民黨主席，還是中國的國民黨主席？
台灣首宗「靈界暴力」！控彌勒皇教主發動詛咒政要 內政部回應了
全文／驚喜登IPAC峰會演說 蕭美琴：全球繁榮有賴強韌和自由的台灣
曝蕭美琴歐洲演說「清楚訊號」 陳冠廷：台灣已是一起談策略的國際角色
蕭美琴歐洲議會演說！王定宇讚外交突破 嗆國民黨附和中共轟內賊
蕭美琴歐洲演說「鄭麗文竟追思共諜」 吳思瑤嘆：1個台灣2個世界
即時中心／黃于庭報導國民黨主席鄭麗文「親中」爭議不斷，今（8）日她參加統派社團舉辦之「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，然而該場大會追思對象之一，竟包含中共安插於國民政府內部最高階共諜將官吳石。與此同時，副總統蕭美琴赴比利時首都布魯塞爾，出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC），於歐洲議會舉辦之年度大會，發表演說受全球矚目。對此，民進黨立委吳思瑤無奈地說「1個台灣，2個世界」。
蕭美琴現身歐洲議會：全球繁榮仰賴強大自由的台灣
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾7日專電）副總統蕭美琴今天驚喜現身歐洲議會，在其間舉行的IPAC峰會發表專題演說。她強調，國際體系的完整性和全球繁榮，仰賴一個強大而自由的台灣。
蕭美琴現身布魯塞爾！史上首位訪歐現任副總統 攜手林佳龍踏入歐洲議會
副總統蕭美琴、外交部長林佳龍5日分別接見3國駐聯合國常任代表組成的訪團後，即未再有公開行程。台北時間7日晚間接近11時，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）官方社群帳號發出貼文，秀出3張蕭美琴出席IPAC今年在比利時首都布魯塞爾舉辦的年度峰會現場照片，創下我國史上首名副總統在外國議會發表演說的紀錄，林佳龍也陪同出席，民進黨立委范雲稍早則同樣在場發表短講。
蕭副總統訪歐發表IPAC大會演說 范雲：見證歷史一刻
（中央社台北8日電）副總統蕭美琴昨天晚間（歐洲時間7日下午）在比利時首都布魯塞爾出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會，並發表演說。同樣出席會議的民進黨立法委員范雲透過臉書寫下：「見證歷史的一刻！」
中國批斐濟外交官訪台 外交部：主權國家正常往來
友邦馬紹爾群島、巴拉圭，以及太平洋國家斐濟等3國的駐紐約聯合國常任代表3日至8日應邀來台訪問，結果引來中國外交部批評斐濟嚴重違背一中原則。外交部今天(7日)對此回應表示，台灣做為國際社會不可或缺一員，有權與各國進行互訪交流及合作，對於類此主權國家間的正常往來，中國無權置喙及干預。 外交部指出，我方歡迎國際友人來訪，實地了解我國在各領域發展現況，並就共同關切議題交換意見。 外交部長林佳龍6日也在社群平台發文說明他設宴款待這3國常代的情況，還特別提到首次訪台的斐濟大使塔拉吉尼吉尼(Filipo Tarakinikini)，林佳龍強調，台灣與斐濟近年在氣候變遷與公共衛生等議題持續合作，期待透過這次訪問可以增進雙方的認識並提升雙邊關係。
馬習會十週年 馬英九期許鄭麗文：無畏推動兩岸交流、恢復國共對話
今天（7日）是前總統馬英九與中共總書記習近平首度舉行「馬習會」十週年，因為罹患感冒無法出席「馬習會十周年研討會」的馬英九，上午透過臉書公布原本要發表的講稿內容，對自己8年總統任期為兩岸帶來的和平穩定，
范雲獨家還原蕭美琴歐洲議會演說現場！曝保密背後的「2大原因」
立委范雲今（8）日受訪，獨家分享副總統蕭美琴在歐洲議會演說的現場情況。范雲表示，演講消息直到最後一刻才宣布，現場前半小時僅允許極少數人進出，所有新聞發布必須等蕭副總統離場後才能進行。范雲分析，此謹慎安排有兩個重要原因：一是外交重大突破，二是中共安全威脅。
蕭副總統驚喜現身歐洲議會 意料之外的不只外交突破
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾8日專電）「雖不張揚，但是溫柔而堅強。」副總統蕭美琴無預警現身歐洲議會，在IPAC峰會發表專題演說，不只是台灣外交一大突破，也感動與會各國議員。這個出乎意料的「神秘嘉賓」不只對在場各家記者保密，對各國議員也是一樣，讓來自台灣的中央社記者成為被同業「諮詢」的對象。
蕭美琴登歐洲議會演說 陳冠廷分析：台灣從被討論成參與者
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說，成為台灣首位在歐洲主要國際組織發聲的元首級人物。民進黨立委陳冠廷今（8）日指出，這不僅是外交突破，更象徵台灣從被討論者，變成參與討論者；立委吳思瑤則批評國民黨主席鄭麗文出席「共諜追思會」，讓一個台灣變成兩個世界。 陳冠廷表示，蕭美琴這次...
綠高雄初選成「賴邱之爭」？陳其邁這樣說
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長黨內初選競爭激烈，媒體報導，4位爭取提名立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑選情呈現差距，民調顯示，4位綠委對上國民黨對手柯志恩全都贏，但第一名的賴瑞隆與邱議瑩差...
蕭副總統進入歐洲議會出席IPAC年會 外長林佳龍陪同
「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)在位於比利時布魯塞爾的歐洲議會舉辦年會，副總統蕭美琴應邀親往並發表演說，此事由IPAC主動對外發布，總統府也在晚間證實。 外交部發言人蕭光偉說：『(原音)總統指派蕭副總統應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」在歐洲議會中舉辦的年會，並由外交部長林佳龍陪同前往。相關情形總統府將於蕭副總統返國後進行說明。』 外交部曾介紹「對中政策跨國議會聯盟」指出，該組織由全球五大洲各國國會及議會成員組成，關切中國對全球民主與自由所帶來的挑戰，深具國際聲量；2024年7月在台北舉辦年會時通過「IPAC針對聯大第2758號決議之各國議會決議範本」，協助台灣反制中國的法律戰。
現身歐洲議會！蕭美琴IPAC峰會演說全球矚目 賴清德震撼發聲了
即時中心／顏一軒報導副總統蕭美琴台灣時間7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，備受全球矚目。對此，總統賴清德今（8）日也在X平台發文向IPAC致謝，並強調台灣未來會繼續與理念相近的朋友，共同捍衛民主。
蕭副總統現身歐洲議會 感謝IPAC支持台灣 (圖)
副總統蕭美琴（前中，著白西服者）7日在歐洲議會舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會發表演說，身旁為台灣IPAC共同主席范雲（著黑底白條紋西服者），
高雄市長初選白熱化！綠4強布局造勢、政策搶支持
2026高雄市長選戰升溫，民進黨4強林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑角逐提名，初選進入白熱化；林岱樺雖陷助理費爭議民調仍居高不下，邱議瑩推生活政策、賴瑞隆拚客家票、許智傑勤走基層，各自鞏固支持者。不過，綠營基層也憂心，若整合失利，恐重演「三腳督」，讓藍營柯志恩得利。
鄭麗文將出席「最高階共諜」追思會 王定宇痛斥敵我錯置：國民黨淪中共附庸
國民黨主席鄭麗文預計於明（11/8）日出席統派團體舉辦的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但活動追思對象之一竟為1950年遭國府槍決的中共高階共諜吳石。民進黨
副總統蕭美琴訪歐IPAC演講：台海和平攸關全球穩定
（中央社記者吳柏緯布魯塞爾7日專電）副總統蕭美琴今天在歐洲議會舉行的IPAC峰會發表演說。蕭副總統說，台灣海峽的和平對全球穩定和經濟持續發展至關重要，而國際社會反對以武力單方面改變現狀的立場始終如一。更強大的台灣，意味著更穩定的印太地區。穩定的印太地區，將帶來一個更安全的世界。這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。中央社 ・ 1 天前
蕭美琴突現身歐洲議會 ! 罕見以副總統身份在布魯塞爾演說 外媒：恐再激怒北京
[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴8日突訪比利時布魯塞爾，在歐洲議會出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會並發表專題演說，強調「台海和平對全球穩定與繁榮至關重要」，呼籲歐盟深化與台灣在可信供應鏈與AI科技領域的合作。這是台灣副總統層級官員近年來罕見出訪歐洲，外媒普遍認為，此舉可能再次觸怒北京。 根據《路透》和《美聯社》報導，蕭美琴在峰會中指出：「歐洲曾在砲火中捍衛自由，而台灣在壓力下建構民主。」她強調，國際社會反對任何以武力改變現狀的立場「不容小覷」，呼籲歐盟與台灣共同建立「奠基於信任、透明與民主價值」的科技生態系統，以應對中國干擾全球供應鏈的行為。 會議共有來自德國、西班牙等約24國、50名議員參加。蕭美琴將中國對台的網路攻擊與海底電纜破壞，比喻為歐洲自俄烏戰爭以來所面臨的「混合式攻擊」，強調儘管台灣被排除在多數國際組織之外，仍持續參與人道援助與全球標準制定。 總統府表示，此行由外交部長林佳龍陪同，行程因安全考量高度保密。據傳，蕭美琴去年以副總統當選人身分訪捷期間，曾遭中國特工監控與企圖製造車禍，捷克官方後來證實此事。 《Euractiv》指出，此次受邀為IPAC歐盟共同新頭殼 ・ 1 天前