讚蕭美琴歐洲議會演說！民進黨嘆：鄭麗文在台灣被中國看見

記者楊士誼／台北報導

副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾峰會，向全球立法者大會發表演說。（圖／翻攝IPAC官方社群）

副總統蕭美琴今（８）日在歐洲議會舉行的IPAC峰會發表演說，這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。民進黨稍早發文表示，一覺醒來，蕭美琴讓世界看見台灣，鄭麗文在台灣被中國看見。大酸下午將出席紀念活動，追思白色恐怖期間遭處決的中共地下黨員吳石等人的鄭麗文。

蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，今天出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）在布魯塞爾的歐洲議會舉行的峰會，並發表演說。蕭美琴在演說中表示，台灣是多元化的社會，重視公開對話、負責任的政府、公平選舉以及信仰和言論自由。相信真理不是由演算法或獨裁者決定，而國際規則也不是菜單，是和平共存的基礎。她也強調，作為民主國家，我們相信自由的政治和經濟體系能帶來繁榮和成長。

民進黨發文指出，一覺醒來，蕭美琴讓世界看見台灣，鄭麗文在台灣被中國看見。而針對將出席活動追思共諜吳石的鄭麗文，民進黨7日也表示，如此敵我錯置、令人錯亂，此舉是肯定共諜行為？更痛批鄭麗文究竟是台灣的國民黨主席，還是中國的國民黨主席？

