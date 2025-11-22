讚蘇巧慧傳承父親認真做事風格 蕭美琴：有「衝衝衝」魄力又溫暖細心
記者劉秀敏／台北報導
副總統蕭美琴今（22）日赴新北市樹林濟安宮出席活動時，大讚在地立委蘇巧慧認真為地方付出，既傳承其父親、前行政院長蘇貞昌「衝衝衝」的魄力以及做事認真的風格，同時也有屬於自己的溫暖與細心，希望大家都能為蘇巧慧加油。此外，蕭美琴也提到，行政院普發現金一萬已經開始登記，提醒民眾在登記時要小心防詐，不要亂點不熟悉的網站，如果有疑慮或資訊不清楚時，一定要再次確認。
蕭美琴今日上午出席新北市樹林濟安宮「酧恩祈安 五朝圓醮」總醮壇點燈開幕暨公益傳芳典禮，致詞時首先向現場鄉親問好，並感謝廟方與所有工作夥伴的付出與用心，讓大家能共聚一堂，為國家以及人民祈福。
蕭美琴提到，濟安宮長久以來是樹林重要的信仰及文化中心，特別謝謝所有董監事長期堅持，傳承傳統信仰，更抱持「蹽溪過嶺（台語，意指不畏艱難）」的精神，長期為公益付出，包括提供關懷弱勢獎助學金，今天更將捐贈消防救災設備等，展現悲天憫人的善心，相信這也代表全台灣人民慈悲的精神。
蕭美琴說，日前她接見績優捐血人代表，台灣人捐血的比例在全世界數一數二；許多數據也顯示出台灣人願意出錢出力付出向善，不只花蓮風災時「鏟子超人」展現出台灣人良善的精神，平常為地方甚至為世界付出做公益的善心，也是全世界數一數二的。
蕭美琴表示，稍早在廟外，看到蘇巧慧那麼認真地為地方付出，稍早蘇巧慧上台致詞，風格也很像她的父親，「她有她爸爸『衝衝衝』的魄力，有她爸爸做事情認真的傳承，但同時也有屬於她自己的溫暖和細心。」此外，她也看到新生代的廖宜琨議員，不只是有所傳承，也透過地方細膩的服務，建立起自己為民服務的擔當，並擔任董事參與濟安宮大小事務。
蕭美琴接續說明，台灣面對各種風災、地震，除了祈求上天保佑國泰民安，也希望進一步推廣防災士訓練，希望防災士制度落實到社區鄰里，讓大家都學會如何保護自己，有力量的人則可以進一步幫助他人，共同守護社區。除了今日捐贈消防救災設備外，也期盼透過地方宮廟體系的力量推廣防災士制度，讓更多民眾受到專業防災訓練。
此外，蕭美琴也特別提醒民眾，行政院普發現金一萬已經開始登記，登記時要小心防詐，詐騙是世界各國共同面臨的挑戰，請大家務必小心，不要亂點不熟悉的網站，如果有疑慮或資訊不清楚時，一定要再次確認。她知道有些國人會將普發的一萬元拿來做公益、行善事，也要代表台灣人民感謝大家對公益的付出。
最後，蕭美琴再次感謝濟安宮所有夥伴團隊長期對地方的貢獻。大家運用自身力量為國家祈福，在動盪的世界當中，全世界最良善、最具互助精神的人民都在這裡，相信國家會越來越好，社區鄰里間守望相助、相互幫忙的精神也會持續擴大，期盼在大家共同努力下，未來可以讓全世界都關心與支持台灣，並看到台灣最良善慈悲的精神。
