讚蘇巧慧有禮貌！李四川：黃國昌power很強…但對不對我不知道

記者陳思妤／台北報導

民進黨確定由立委蘇巧慧出戰新北市長選戰，而藍白潛在人選則有民眾黨主席黃國昌、台北市副市長李四川以及新北市副市長劉和然。李四川今（24）日評論，蘇巧慧是有禮貌、很勤快的女孩。但至於黃國昌，李四川說，自己不認識黃黃國昌，不過黃國昌質詢的power很強，「但對不對我不知道啦」。

李四川今天接受媒體人尚毅夫專訪，被問到對於蘇巧慧的評價，他表示，沒有深交，但是蘇巧慧是屏東的女兒，他自己也是屏東人，前行政院長蘇貞昌對他很好，很照顧他，蘇巧慧說實在很有禮貌，對他也蠻尊重。

李四川強調，不會因為選舉，從屏東來的同鄉就交惡，他一直認為蘇巧慧是相當有禮貌、很勤快的女孩。

尚毅夫追問，那黃國昌呢？李四川表示，「說實在我不認識他，我真的不認識他，我也從來沒有跟他交往過」，只有幾次公開場合握個手，上次是在大巨蛋，但也從來沒有深度交談。不過，他說，看黃國昌在立法院質詢，這是他必須學習的，「他（黃國昌）那個本身的power很強，但對不對我不知道啦」。

李四川坦言，到現在為止還沒接觸中央黨部，他雖然跟國民黨秘書長李乾龍很熟，但他告訴李乾龍選舉還那麼久，且秘書長要持平，因為也有別人會競爭。他也認了，新北市議長蔣根煌一直對他有期望，希望他繼續為政府服務，但他認為不急，不必這麼提早。

至於何時會做決定？李四川說，現在國民黨提名辦法還沒出來，談這個還早，就依照黨的步驟，如果一定要他承擔，「反正那個時間，我就做該做的事情」。

