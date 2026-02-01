讚蘇巧慧深耕新北 李坤城大酸黃國昌：要選市長住在台北豪宅

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧，今（1）日上午在同黨立委李坤城、前立委陳柏惟等人陪同下，前往大三重力行市場掃街拜票。對此，李坤城受訪時，除稱讚蘇巧慧深耕新北外，更大酸民眾黨主席黃國昌「不像有人要選新北市長，但是住在台北的豪宅，其實高下立判」。





李坤城今日上午表示，今天還有6位市議員陪蘇巧慧力行市場，至於剛問為何「3Q」陳柏惟會來三重，因為都是「三」嘛，使得站在一旁的蘇巧慧、陳柏惟都笑出來。

同時，李坤城指出，其實大家都看得清楚蘇巧慧一步一腳印，而對方也是深耕新北，「不像有人要選新北市長，但是住在台北的豪宅，其實高下立判」。

前立委陳柏惟（中）、民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）、民進黨立委李坤城（右）。（圖／民視新聞）

最後蘇巧慧總結，特別感謝今天一起來的三重好議員，其實這些議員有非常多元特質，不但有最強女力、資深好議員和可能要服務的新人，因此要感謝議員邱婷蔚、彭佳芸、李倩萍、李余典、顏蔚慈、代表陳啟能的陳俊維，「三重隊就在這裡，希望大家給我們機會，謝謝！」。





