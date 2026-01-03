讚謝長廷初選不選邊！林岱樺暗酸賴瑞隆：把重大建設的功勞攬在自己身上

記者詹宜庭／台北報導

民進黨今（3日）舉辦高雄市長初選政見會，立委林岱樺在結論階段大讚前市長謝長廷在此次初選中展現出開闊的民主胸懷，「不站台、不選邊」，把選擇權完整交還給市民。她也暗酸對手賴瑞隆「有人把重大建設的功勞全攬在自己身上，但我認為真正讓黃色小鴨游進愛河的，是那些在烈日下揮汗的基層公務員」。

林岱樺在結論階段表示，站在講台上，內心充滿謙卑與感激。她看著高雄這座城市的蛻變，特別感念謝長廷、陳菊、葉菊蘭、陳其邁、余登發、余陳月瑛、余政憲、楊秋興等前輩，他們一棒接一棒，用青春與血汗灌溉這片土地。她特別向謝長廷院長致敬，因為他在此次初選中展現出開闊的民主胸懷，不站台、不選邊，把選擇權完整地交還給市民，這正是她心中最崇高的民主典範。林岱樺認為，政治不應是個人政治生命的延續，而應該是城市光榮的傳承。這場選舉不是比誰的派系靠山硬，也不是比誰是誰的「細漢」（意即輩分小）；高雄不是任何派系的禁臠，高雄是全體市民的家。

林岱樺更語帶諷刺地指出，有人將重大建設的功勞全攬在自己身上，但她認為，真正讓黃色小鴨游進愛河的、真正讓建設落地生根的，是那些在烈日下揮汗的基層公務員與無私奉獻的志工團體。她若當選市長，上任的第一件事就是要公開表揚這些默默耕耘的城市英雄，而未來的高雄市政府將實施「獎勵由下而上、究責由上而下」的原則，就是要讓每位基層公務員都能挺起胸膛，因為他們服務的對象是市民，而非派系。

林岱樺指出，有人擔心不同黨派的市民會灌票支持她，這種思維是「減法」的格局，而經營城市需要的是「加法」的理念。她回顧25年前，在女性參政極為艱難的時期，她為民進黨拚下立委席次；15年前更在綠營基本盤不到一半的大寮選區，用52天贏得69％支持度。她認為，原因就在於她的服務不分黨派，把每位市民都當成家人，「若將市民區分藍綠、切割你我，又如何整合出最強的高雄隊？不同黨派的人願意支持我，正代表我有能力團結高雄、贏得大選，我沒有派系奧援，所以我唯一要效忠的對象，就是兩百多萬的高雄市民。」

林岱樺強調，派系政治的舊思維已經過去，市民作主的新時代正在到來。她已準備好用最堅定的意志，捍衛這座城市的尊嚴；用最感性的心，守護每一個家庭的笑容。她懇請市民給她一個機會，寫下屬於高雄人的光榮歷史。

