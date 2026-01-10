讚譽江賢二藝術園區 朱立倫：台東「慢經濟」完美實踐

國民黨前主席朱立倫今在臉書讚譽，江賢二藝術園區是台東「慢經濟」的完美實踐。截自朱立倫臉書



記者周志豪／台北報導

國民黨前主席朱立倫跨年期間前往台東，今在臉書分享，台東行最深的感動，是在江賢二藝術園區見證台東在藝術與自然交織下的嶄新里程碑，漫步於清水模建築間遠眺太平洋，這裏不只是展覽，更是台東「慢經濟」的完美實踐。

朱立倫也感謝台東縣長饒慶鈴、亞都麗緻大飯店前總裁嚴長壽與藝術家江賢二的無私奉獻，將國際級的視野帶進台東，讓藝術成為連結世界的窗口。

朱立倫說，正如嚴長壽對未來的嚮往，希望在年輕人身上，「我們願做接棒者」，將這份對土地的愛與藝術能量傳承下去，讓世界看見台灣的未來。

