讚賞普丁、擁抱習近平？轟賴清德造謠不道歉「小孬孬」 民眾黨下午提告

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌昨召開記者會，痛斥總統賴清德在接受綠媒專訪指民眾黨讚賞普丁、擁抱習近平，是國家詐騙隊隊長，限時24小時內道歉、澄清，否則將提告。黃國昌今（30日）批，賴清德指派總統府發言人出來閃躲問題，連面對自己講過的話的勇氣都沒有，已成為小孬孬，他說到做到，今天下午2點，民眾黨將委任律師及黨發言人到北檢提告。

民眾黨團上午召開「報告總統，我們都在立法院做實事！挺勞工、真打詐，督促行政官員不擺爛！」記者會，黃國昌、副總召張啓楷、立委黃珊珊、林國成及黨團主任陳智菡出席。

黃國昌指出，民眾黨昨召開記者會，要求賴清德針對誣指民眾黨讚賞普丁、擁抱習近平言論公開澄清道歉，非常遺憾，堂堂的總統抹紅、抹黑在先，事後連澄清道歉基本的勇氣都沒有，這就是現在的總統。

黃國昌說，他昨天等了一天，看到總統府派發言人出來閃躲問題稱，現在中共在進行軍演，最重要的是內部要團結，說的非常好，那請問賴清德一口高喊內部要團結，另外一隻手指著民眾黨說讚賞普丁、擁抱習近平，搞這種謠言抹黑在野黨，不需要道歉、澄清嗎？連面對自己講過的話的勇氣都沒有，「賴清德已經正式成為小孬孬，龜縮在總統府裡面，龜縮在綠媒背後」。

黃國昌痛斥，繼續散播謠言抹紅抹黑，他說過等24小時，黃國昌說到做到，時間到以後，沒公開澄清道歉，今天下午2點，民眾黨委任律師跟發言人會正式到台北地院對賴清德提告，以為可以躲在總統府、綠媒背後，散播謠言，不用負任何責任？到法院說清楚講明白，到底誰在破壞內部團結、誰讓這國家四分五裂？

黃國昌直言，另昨天總統府發言人講第二句讓人無法接受的話，要他們回立院做實事，總統府要無知到什麼程度？看看過去這一年多，當執政黨擺爛、搞大惡罷、撕裂國家時，是在野黨在立院撐起這國家，過去這一年多，有多少民進黨曾承諾過跳票的法案，是在野黨幫實現的，賴要不要回去數一數？

黃國昌批，綠委在各委員會當召委，排了多少考察，2天、3天一次會，根本無心上班，連上週五若不是他堅持，青年基本法會不會完成三讀都是大問號，當時在議場協商時，民進黨黨團代表擔心的是，要處理這麼多法案，但很多委員要回去跑選舉，這樣高鐵會來不及，身為執政黨主席賴清德，把自家立委管好，好好在立院上班，不要一天到晚只想落跑，再提醒一次賴清德，去年財劃法，民進黨怎麼表決輸的？48比47，4個綠委跑去哪？放著年輕人在濟南路上吹風淋雨，有那個臉皮叫在野黨回立院做正事？我們在立院的確都在做正事，在立院不務正業的是綠委。

黃國昌強調，一個國家元首、執政黨主席，可以說出這麼不負責任的話，真的是國家的不幸，人民的悲哀，包括剛在立院完成三讀的，不管是打詐的法案，還是勞保政府付最終給付責任的法案，是民眾黨推民進黨往前走，因為民進黨不僅僅是立法院黨團擺爛，連行政部門都在擺爛。

民眾黨稍早也公布採訪通知，黨發言人張彤、前黨副秘書長許甫、前黨發言人吳怡萱與委任律師將於下午2時正式赴北院對賴清德提告求償。

