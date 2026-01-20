讚鄭麗君超人 卓揆：多次壓力大到聲音顫抖

▲卓榮泰大讚鄭麗君有著超人體力與耐性，但透露鄭壓力大到多次聲音顫抖。（圖／記者葉政勳攝，2026.01.20）

[NOWnews今日新聞] 台美對等關稅談判成績斐然，包括調降為15％不疊加，此外成功爭取美國《貿易擴展法》第232條款下的半導體及衍生品「最惠國待遇」，更是全球第一個在晶片領域取得此優惠的國家。對此行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君今（20）日召開記者會向國人說明，卓榮泰稱總統賴清德上任至今20個月，鄭麗君談判時間達9個月，這段時間過著台灣空間、美國時間，大讚其有著超人體力與耐性，面對而壓力之大，甚至多次聽到聲音微微顫抖，但是都做得很好。

廣告 廣告

卓榮泰致詞表示，今天剛好是總統賴清德上任滿20個月，副院長有9個月的時間都在談判，也不單是談判，為國家、為政院做了很多重要工作，2024年10月在美國大選進行之際，政府認為經濟情勢有所轉變，因此成立經濟外交工作小組，隔1個多月美國大選結果後，又成立台美經貿專案小組。

卓榮泰說，總統川普宣布關稅後，該小組開始密集工作，提出對產業衝擊報告，隨即提出對產業支持，分別設定不同情境提出具體方案，包括低推估10％、中推估20％與高推估到30％ ，要是沒有台美經貿專案小組分析，不可能當時就馬上看到這樣的報告，這段要說的是，政府一直關注發展並進行全盤掌握。

對於在野砲轟台灣投資美國5000億元，卓榮泰也強調，產業自主投資2500億元，政府透過台灣金融機構協助信用2500億元，態度強硬喊道「不要寫成5000億元，這是絕對的錯誤！」

卓榮泰提到，鄭麗君進行6輪實體談判，進行無數次的視訊會議，過著台灣空間、美國時間，上任來20個月，幾乎有一半時間都在談判，誇讚其有著超人體力，與台灣視訊後還要進行談判，會後還要整理資料。

其次，卓榮泰說，談判壓力之大，過去曾看到鄭麗君受訪稱45歲因生產最後一次哭，而此次沒有看到她掉淚，但對於攸關兩國的談判，其壓力之大，透露「聽到鄭麗君的聲音微微顫抖」，但仍都處理得很好。

第三，卓榮泰誇讚鄭麗君的毅力與耐心，協議中英文對照，英文都是很艱深難懂的法律文字，如此專注投入，擁有著超人的耐性，所準備的資料與其他國家相比，不僅豐富完整，更是面面俱到。

最後卓榮泰說，往後還有貿易協定將繼續談判，總統府與行政院同樣都將給予全力支援。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

直播／行政院召開台美關稅記者會 卓榮泰、鄭麗君一次說明白

爭取關稅15％不疊加 鄭麗君感性發文：旅途終於到了回家的時刻

快訊／抵台首發聲！鄭麗君：充分感受世界看好台灣、需要台灣