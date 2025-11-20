讚鄭麗文停何鷹鷺黨職 詹江村：中華民國有自己的底線

國民黨桃園市議員詹江村（左）昨批何鷹鷺踩紅線。（翻攝詹江村臉書粉專、何鷹鷺抖音）

國民黨中常委、中配何鷹鷺日前在個人抖音喊出「早日統一」，國民黨中央考紀會18日祭出停止黨職處分，對此，桃園市議員詹江村昨（19日）先是發文直言「有些紅線不要去踩，否則請離開國民黨」，並誇讚黨主席鄭麗文快刀斬亂麻，後續更拍影片表示，何鷹鷺嫁到台灣就應該效忠中華民國，加入國民黨就應效忠國民黨，而非中華人民共和國、共產黨。

何鷹鷺個人抖音上可見她曾穿印有毛澤東上衣、甚至是裝扮成紅衛兵等服裝上鏡，還呼喊「祖國懷抱」、「早日統一」等，也曾批評前總統馬英九是「最沒用的人」；18日國民黨祭出黨紀開鍘，召開臨時委員會議，決議將何鷹鷺以停止黨職處分。

詹江村18日先是透過文章表示，何鷹鷺身為國民黨中常委，公開穿毛澤東衣服闡揚促統，「停權都算是最輕處分」，昨（19日）再誇鄭麗文有氣魄、快刀斬亂麻，並批何別把自己當「小粉紅」，更直言有些紅線不要踩，否則就離開國民黨、加入統促黨，詹江村更高呼：「我們是中華民國，我們有自己的底線」。

針對何鷹鷺案，詹江村似乎很有感想，後續又發出影片評論，詹稱「雖然兩岸一家親，雖然兩岸同屬中國人」，但何鷹鷺身為陸配應該清楚，嫁到台灣就應效忠中華民國，加入國民黨就應效忠國民黨，「而不是效忠中華人民共和國，更不是效忠共產黨」。





