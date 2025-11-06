讚鄭麗文勇敢提出兩岸論述 戴錫欽：必須拉近黨意與民意距離

續任國民黨北市黨部主委的台北市議會議長戴錫欽6日表示，他周圍有很多朋友，在鄭麗文上任後對國民黨有新的期待，紛紛向他表示要回黨、入黨，他認為鄭麗文的「勇敢論述」有激起民間對國民黨的希望。（《Pop撞新聞》提供／丁上程台北傳真）

國民黨新任主席鄭麗文於1日黨內全國代表大會正式接任黨主席一職，不過在黨主席選舉過程中及上任的演講，都讓外界多加討論。對此續任北市黨部主委的台北市議會議長戴錫欽6日表示，他周圍有很多朋友，在鄭麗文上任後對國民黨有新的期待，紛紛向他表示要回黨、入黨，他認為鄭麗文的「勇敢論述」有激起民間對國民黨的希望，但之後也應盡力拉進黨意與民意的差距。

戴錫欽6日上午接受廣播媒體專訪，被問到鄭麗文接任黨主席的全代會，除了身為東道主的台北市長蔣萬安有出席外，其他國民黨執政的直轄市長都未出席，引發各界討論。不過戴錫欽也緩頰，由於今年多了「市黨部主委」身分，不然過去他也很少參加全代會，因為適逢週末地方活動多，可以體諒地方首長沒有出席，特別是當時台中還有非洲豬瘟問題。

廣告 廣告

戴錫欽強調，他認為並無刻意不出席的問題，畢竟黨主席選舉期間，大家即使支持誰，或許可能過程中會有一些火花，但選後同黨同志就是以團結為目標。黨內既然選了鄭麗文當主席，大家就是在她領導下好好把事情做好，讓大家耳目一新。

戴錫欽也提到，他周圍有很多人，有些是過去有國民黨籍，也有些是過去關心政治但對政黨活動沒有興趣，在鄭麗文接任黨主席的全代會之後，以及確定他要續任黨部主委後，都主動來找他說要回黨、入黨。

戴認為，在鄭麗文上任後，對國民黨有新的期待，他們或許原本對對政黨沒有那麼大的興趣，但是鄭麗文的一些的談話跟論述，有激起他們對國民黨的一線希望。不過他也直言，部分原因是出自於大家對於民進黨、對於賴清德總統的施政並不是太滿意，所以才會有如此強烈的感受。

不過戴也提到，國民黨本來就是主張兩岸應該要持續和平交流，鄭麗文勇敢地提出論述後，雖然黨主席是黨員直選，但黨員有黨員的結構，跟一般民眾也有落差，可能讓黨意跟民意出現落差，就是黨主席必須要拉近黨意跟民意的距離，差距縮到越小，越可以爭取民眾支持。

【看原文連結】