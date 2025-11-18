讚鄭麗文站穩黨主席！沈政男「看好一國兩區路線」：驅散抗中的海市蜃樓

台灣民意基金會18日最新民調顯示，國民黨支持度比上個月增加了3.9個百分點、來到25.8%，民進黨為31.1%，下滑1.8個百分點，民眾黨則是微增0.3個百分點，落在14.7%；精神科醫師沈政男透過臉書發文指出，國民黨主席鄭麗文已經逐漸站穩黨魁的位置，回歸前總統馬英九時期的「一國兩區」立場，終將驅散民進黨「抗中」的海市蜃樓，把大家帶回現實世界。

沈政男透過臉書發文表示，雖然鄭麗文上任以來，一言一行、領軍政策都被外界持續聚焦，更不乏批判與擔憂，但從國民黨支持度回升的走勢來看，鄭麗文無疑站穩了黨主席的位置。

國民黨主席鄭麗文（右）的「一國兩區」路線延續了錢總統馬英九（左）的主張。（資料照，顏麟宇攝）

「她的兩岸路線乃回到三十年前國民黨的基本立場，也就是維持現狀、共存共榮」，沈政男指出，鄭麗文最新拋出「一國兩區」的兩岸路線，並不是什麼全新的見解，而是馬英九時期國民黨的主張，再加上鄭麗文拋出的九二共識，代表她想帶國民黨回到兩岸維持現狀、共存共榮的狀態。

沈政男指出，「中共無意攻台」的兩岸局勢再明顯不過，這也是美國總統川普（Donald Trump）掛保證的事情。沈政男進一步補充，馬英九時期的歷史經驗也告訴所有人，兩岸本來就不必如此劍拔弩張。

至於兩岸關係產生變化的轉捩點，沈政男認為，就是在前總統蔡英文連任、抓到「抗中保台的浮木」之後，民進黨就蓋起了兩岸之間一座名為「中國若侵略台灣，美國會出兵防衛」的海市蜃樓，沈政男更稱讚，如今鄭麗文的做法，就是要驅散這座海市蜃樓，把大家帶回到現實世界。

沈政男認為前總統馬英九（中）時期的經驗已經告訴所有人「兩岸不必劍拔弩張」。（資料照，陳品佑攝）

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年11月10至12日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-framerandomsampling），市話70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

