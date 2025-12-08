讚鄭麗文胸襟氣度 鍾東錦拚連任：為黨改革與進步貢獻 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

2026九合一選舉升溫，國民黨主席鄭麗文近日南下中部地區，佈達地方黨部新任主委，其中，她在苗栗縣更呼籲鄉親，明年選舉力挺現任苗栗縣長鍾東錦連任。鍾東錦在臉書也表態，將接受國民黨提名，力拚連任之路。

鍾東錦表示，多黨政治的意義在互相制衡，在讓社會有平衡選擇的空間，並讓人民的意志，透過選票得以實現。他接受國民黨的提名，並非是單純回到特定政黨，而是為讓台灣政治天秤回到正軌所做的必要之舉。

廣告 廣告

「首要找回人民的信任感，拔去意識形態梗在每個台灣人喉頭的那根刺。」鍾東錦認為，若以台灣利益為優先，為劍指全球經貿佈局做準備，藍白必須成長、茁壯，成為強大的反對黨，透過監督力量，國家的政策與立場才能保有進退討論的空間。他說，過往總自詡為藍營大兵，如今鄭麗文不計較在選舉時的立場不同，體諒理解每個人的處境，在接下黨務之後立即向他遞出橄欖枝，如此胸襟與氣度，令人刮目相看。

鍾東錦坦言，大約4年前他抱著辦公用具箱，從苗栗縣黨部走出來的時候，回頭一看，藍天依舊但人事已非，那些挫折與屈辱，如今都已煙消雲散。時間會把一切做解答，他也許無法完全抹去年輕歲月時的污點，但期望能用更大誠意，改變世界對苗栗的看法。

鍾東錦進一步說，要讓故鄉人以故鄉為榮，聽起來簡單，但要實現卻很漫長，改變對苗栗的看法，也改變對國民黨的看法，年輕世代入黨，能保藍天常在。他補充，值此艱難時刻，能為黨的改革與進步作出貢獻，是他的榮耀。選一縣之長，也承一黨之重，分擔、分工、不分權與利，多黨政治回到平衡的那一天，就能迎來台灣的輝煌時代。

照片來源：取自鍾東錦臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

再次表達最大歉意 賴瑞隆：安排兒離校、已就醫心理師

彰化誓師大會現場、線上近萬人力挺 陳素月喊推動交通與城市升級

【文章轉載請註明出處】