讚鄭麗文謁陵談話前所未有 郭正亮：很厲害

▲國民黨主席鄭麗文赴中國南京拜謁中山陵。（圖／國民黨提供）

[NOWNEWS今日新聞] 國民黨主席鄭麗文近期訪問中國，落地上海後第一站來到南京，昨（8）日一早就赴中山陵謁陵，不僅祭文、談話中都提到中華民國，她在發表談話時還幾度哽咽，疑似啜泣。對此，前立委郭正亮盛讚她真的很厲害，從台灣人的角度說話，對照出現在我執政政府「被判先民歷史」，過去國民黨都沒有出現過類似的角度。

郭正亮昨上《大新聞大爆卦》稱讚鄭麗文表示，演講真的是很厲害！這是第一次有國民黨籍人士在該地演講，而且是用台灣人的感受在說話。其中，像她提到蔣渭水親自撰寫《台灣明報》社論「哭望天涯弔偉人，唉！孫先生死矣」，以及「在大陸哭孫中山之死是天經地義，在台灣哭孫中山之死，卻要躲躲藏藏」等，都是經典。

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郭正亮也認為，鄭麗文就是要用這種方式，來對照出總統賴清德「背叛先民的歷史」，國民黨在過去都沒有類似的角度，多是在描述國共間分分合合的歷史，而鄭麗文這次是以台灣民眾的角度來看，這和過去滿不一樣的，也會是個大加分。

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