讚鄭麗文「台灣沒事」說法 沈政男：台灣人不想跟大陸打仗

近日民調結果顯示國民黨支持度回升，精神科醫師沈政男18日在臉書貼文認為，鄭麗文站穩了國民黨主席位置，賴清德則是回不到大罷免前的4成滿意度，他同時直言，賴清德的激烈反中說法，對民進黨完全沒有好處，台灣人就是不想跟大陸打仗。

鄭麗文。(圖/美聯社)

沈政男表示，台灣民意基金會最新民調顯示，國民黨支持度約26%，民眾黨約15%，而民進黨約32%。國民黨在上個月約22%，如今回升4%，代表鄭麗文接任國民黨主席後，雖然媒體持續聚焦，討論其言行與政策，其中不乏批判與擔憂，但民調顯示鄭麗文已經站穩了主席位置。

沈政男指出，鄭麗文的最新說法是兩岸朝向「一國兩區」進行，這其實不是新的見解，早在馬英九總統時代，國民黨就這麼主張。連同鄭麗文稍早所說的「九二共識」，顯見她的兩岸路線是回到30年前國民黨的基本立場，也就是維持現狀、共存共榮。

賴清德。(圖/中天新聞)

沈政男認為，民進黨沒有能力講台獨，更不敢做，也只能心不甘情不願接受維持現狀這樣的主張，問題是跟國民黨的差別在於：維持現狀、瀕臨戰爭。

沈政男表示，賴清德幾個月前先是說大陸是境外敵對勢力，現在加碼：大陸是侵略者！韓國瑜不要站在那一邊！這就有趣了，試問，解放軍有任何一兵一卒來到台灣土地嗎？怎麼說人家是侵略者？還是什麼認知作戰有的沒有的，也算是侵略？

沈政男指出，沈伯洋被大陸威脅是這樣，兩邊都只是嘴秋！「你在那邊整天說人家搞認知作戰，準備攻台，但人家覺得被冤枉，當然就反嗆要抓你了」。綠營不是一直說藍白是匪諜？要人家滾回中國？就是嘴秋而已。賴清德竟然在大罷免之後，不只沒有拔除沈伯洋這樣的大失敗的頭號戰犯，還繼續挺他，只能說：「祝你好運！」

高市早苗。(圖/美聯社)

沈政男表示，事實上從賴清德回嘴韓國瑜說，「台海和平四支腳是中國砍斷的！」還有賴清德因為高市早苗的「日本有事」之論，要馬英九「不要對日本負面批評！」顯見賴清德還是固守「團結十講」那一套思維與身段，完全沒有改變。

沈政男指出，台灣民意基金會最新民調顯示，賴清德的滿意度比起上個月回升3%，但仍然沒有突破40%，而且比起大罷免前，少了5%。如果賴清德始終沒辦法回到40%大關，那麼綠營的選舉前景堪慮！從藍、白政黨支持度加起來多過民進黨8%來看，這已是一年多來的趨勢，而實際投票起來，中間選民投藍、白會更多，大罷免就是一個證明，因此，賴清德那一套宛如不惜一戰的激烈反中說法，對民進黨完全沒有好處。

沈伯洋。(圖/中天新聞)

沈政男認為，台灣人就是不想跟大陸打仗！把大陸說成境外敵對勢力也好，講人家是侵略者也罷，多數台灣人並不這樣認為！因為：不能因此多往台獨方向走一寸，就只是無謂引發兩岸關係動盪而已。

沈政男表示，兩岸局勢很清楚，人家就是沒有要打台灣，川普已經做過保證！歷史經驗更清楚：在馬總統時代，兩岸就不必劍拔弩張。只因蔡英文為了連任總統，抓到了抗中保台的浮木，就蓋起了一座兩岸關係的海市蜃樓：大陸若侵略台灣，美國會出兵防衛！現在，鄭麗文要驅散這座海市蜃樓，把大家帶回到現實世界。她說，「台灣沒事，日本沒事」，講得多好！

沈政男指出，怎麼會說，「台灣有事，日本有事」？此種說法形同「綠營有事，日本有事」！難怪民進黨那麼崇拜安倍晉三。同理，怎麼會說，「沈伯洋有事，韓國瑜有事」？應該是，「沈伯洋沒事，韓國瑜沒事」吧！整天在那邊嘴秋，然後擔心人家要賞你耳光！

