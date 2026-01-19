讚金駝獎得主是台灣的超人 蕭美琴：最溫暖堅韌的力量

蕭美琴接見「第30屆志願服務楷模『金駝獎』得獎人」。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴今（19）日上午接見「第30屆志願服務楷模『金駝獎』得獎人」，肯定志工夥伴長年投入志願服務、默默付出，成為台灣社會最溫暖而堅韌的力量。

蕭美琴與金駝獎得主鄭彩鑾女士自拍。 圖：總統府提供

蕭美琴致詞時首先祝賀獲獎的志工，以及要感謝中華民國志願服務協會及台北市志願服務協會，長期推動志願服務不遺餘力。他並表示，「金駝獎」從1984年舉辦以來，發掘無數感人故事，今天10位獲獎志工都是台灣的超人。

蕭美琴表示，志工夥伴長年在各個角落無私奉獻，讓台灣的社會變得更好，因此今天特別代表國家、政府以及人民向大家表達感謝。也正因為有志工的付出，台灣社會才有許多溫暖、感動人心以及彼此相互幫助的故事。並指出，得獎志工多年來付出努力，投入數十年、上萬個小時，在各個領域中幫助了無數台灣人民。

蕭美琴逐一介紹10位獲獎者事蹟。他指出，鄧秀英女士秉持「老吾老以及人之老」的精神，服務涵蓋社福、醫療以及災害復原。不僅深入災區支援，也是醫院陪診制度的幫手，服務時數已經將近 3 萬個小時，非常不簡單，是社會當中非常溫暖而且不可替代的力量。鄭彩鑾女士自編「健口操」守護長者的健康，帶領長輩站上活力的舞台，並號召女兒投入，實現「一人志工，全家志工」，是高齡志願服務最光輝的典範。

蕭美琴指出，陳雪花女士將 30 多年的教職轉化為輔導的力量，在生命線長期守護大夜班電話那端無助的民眾，接住無數脆弱的生命，並透過正向教養的課程，在家庭教育領域散播溫暖與希望。蔡芬郁女士提供服務超過 30 年，兩度擔任醫療志工隊長，在疫情期間穩固團隊，招募新血，從安寧療護到癌症篩檢，始終站在第一線守護每一位徬徨的病患。

蕭美琴說，吳文英先生結合廢棄物處理的專業，融入山椒魚保育與森林解說，撰寫教材推廣「森林是水的故鄉」。帶領遊客透過五感體驗自然，結合永續教育，不但是生態保育領域的傑出志工，也是讓更多台灣人認識土地、認識森林的老師。潘美吟女士深耕醫療以及警政多元領域，創設「愛心禮棧」協助清寒，並發起送餐計畫守護獨老，以主動出擊的精神整合資源，更引領丈夫一同投入，展現志工的溫暖以及堅韌的生命力。

蕭美琴接著說，張國正先生深耕鹿草鄉 20 多年，視獨居長者如親。敏銳觀察鄰里起居，並多次及時協助意外受傷的長輩。帶動全家投入志工行列，在鄉間傳遞動人的溫暖。施櫻滿女士退休後運用特教專業，設計手作以及桌遊的課程，協助關懷據點長者活化身心、延緩退化，榮獲多項獎項肯定，也是社區據點的志工楷模。 劉淑娥女士服務校園 28 年，風雨無阻，守護學童的安全。榮獲「金安獎」肯定，也積極推廣志願服務，讓社會注入強大的暖流，也讓學童更有安全感。王彗鐘女士以傳承文化為使命，投入藝文導覽超過 1 萬個小時。在嘉義市「台灣設計展」擔任志工總督導，帶領民眾感受藝術之美，為地方文化推展留下深遠的影響。

蕭美琴表示，今天在場的都是今年的得獎者，但相信大家身邊還有許多一樣投入志工服務的夥伴。雖然未必像得獎者一樣累積數十年、好幾萬個小時的投入，但每一份付出，都是社會最珍貴的力量。同時也特別感謝志工夥伴號召、感動更多家人與朋友一起加入志工行列，因為有大家的投入，台灣才能變得更好。

蕭美琴指出，志願服務不只是一種付出，更是一種收穫。每一位志工都是推廣志願服務、最好的代言人。最後，再次感謝每位得獎人的無私奉獻，讓台灣更加溫暖、更加堅韌。

