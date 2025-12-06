讚鍾東錦施政滿意成績最高 鄭麗文高喊要鄉親支持連任
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導
國民黨主席鄭麗文今（6）日南下苗栗，出席建黨131週年黨慶活動暨黨部主委佈達典禮，除大力稱讚苗栗縣長鍾東錦團隊的施政表現外，強調縣府與議會團隊把苗栗縣民永遠放在第一位，更當場請鄉親在明年選舉中力挺鍾東錦連任。
鄭麗文致詞提到，她身為後龍媳婦，每次回到苗栗都感到格外親切，也感謝苗栗長期支持國民黨執政。她表示，在鍾東錦主政下，苗栗縣的滿意度表現亮眼，並呼籲苗栗選民支持鍾東錦延續施政能量，也盼國民黨提名的縣議員、各鄉鎮市長等參選人都能當選，讓苗栗在中央、地方局勢詭譎之際保持穩定發展。
鄭麗文表示，在位於台灣心臟位置的苗栗深具信心，可以有強而有力的戰鬥力。話鋒一轉，她批，民進黨無所不用其極，製造仇恨跟恐懼，我們是做事的團隊，他們是鬧事的政府，這就是國民黨跟民進黨最大的不同。
鍾東錦則在受訪時提到，自己現在還是以苗栗縣政為重，黨務由苗栗縣議長李文斌擔任主委，反應能力、募款能力都比他強，這絕對沒有問題，黨務要麻煩議長扛起重任，而他還是以縣政為主。他也直言，如果是黨中央的事，「那個是大人的事，地方應該也比較管不上」。
至於媒體追問，希望黨中央何時完成提名？鍾東錦回應，自己沒有很大的意見，「如果主席要提名我，感覺也是很榮耀」，但時間點他沒有很大的意見，就按照黨的腳步。
照片來源：國民黨提供
