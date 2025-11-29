讚鍾東錦「勵志故事」！鄭麗文喊英雄不怕出身低：會正式提名他選連任

記者楊士誼／台北報導

苗栗縣長鍾東錦2022年時違紀參選，曾遭國民黨開除黨籍，今年9月恢復黨籍，獲得連任提名資格，令黨內微詞。國民黨主席鄭麗文今（29）日受訪表示，鍾東錦的執政成績有目共睹，滿意度也最高，會全力力挺受縣民愛戴的縣長。鄭麗文說，英雄不怕出身低，鍾東錦會是勵志故事，不管年輕時誤入歧途，但都願意給人機會，將會正式提名鍾東錦競選連任。

據《自由時報》報導指出，2022年苗栗縣長選舉以「排黑條款」排除提名鍾東錦，鍾東錦違紀參選後，當年9月被國民黨考紀會開除黨籍，考紀會後以鍾東錦輔選2024年大選有功為由，變更原處分為停權3年，今年9月14日屆滿。有黨內人士則表示，鍾東錦被開除黨籍後竟能恢復黨權，還可以獲提名，「覺得很不可思議」。

鄭麗文今天出席黨慶活動，會前受訪時表示，鍾東錦已經恢復黨籍，參選資格完全沒有任何問題，他當時也順利高票當選。她指出，鍾東錦將近四年的執政成績有目共睹，滿意度也最高，受縣民愛戴的縣長會全力力挺。

鄭麗文說，英雄不怕出身低，鍾東錦會是勵志故事，不管年輕時曾誤入歧途，但他們願意給年輕人、給人生第二次重新為社會付出的機會，鍾東錦表現得非常好，因此國民黨將會正式提名他競選連任。

