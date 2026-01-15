讚陳亭妃格局、處事值得尊敬！媒體人：謝龍介要加油了

政治中心／劉宇鈞報導

民進黨2026台南市長初選結果今（15）日出爐，確定將由立委陳亭妃披綠袍對決國民黨的參選人、立委謝龍介。媒體人謝曜州說，陳亭妃初選以來，鮮少攻擊對手，面對一些攻擊和捏造的假事件都不受影響，陳的格局、處事值得尊敬。

對於初選結果，陳亭妃回應，未來她一定會把腰彎得更低、聽得更深，把人民的聲音放在心裡最重要的位置，用溫柔卻堅定的力量，展現台南第一位女市長不一樣的溫度。

陳亭妃強調，她也要真心感謝林俊憲在第一時間的力挺，未來市政藍圖中，一定會納入林的重要政見，一起為台南想得更遠、走得更穩，她也將向總統賴清德、市長黃偉哲請益，承接台南累積多年的穩固基礎，再為台南開創新的局面。

謝曜州則以「恭喜陳亭妃」為題發文表示，陳亭妃初選以來，鮮少攻擊對手，也不浪費錢辦大型造勢，一步一腳印，認真跑行程，有傳言稱司法將伺候陳，但講了大半年了，也都是繪聲繪影。

謝曜州直言，最近對陳亭妃的攻擊都是陳年老故事，甚至有的是捏造的假事件，但陳都不受影響，陳的格局、處事值得尊敬；他也說，「強手來了！謝龍介要加油了」。

