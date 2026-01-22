讚陳瑞聰50年如一日 許勝雄溫情喊話「有你真好」

金仁寶集團總裁許勝雄（左）含情脈脈對著仁寶董事長陳瑞聰（右）說「有你真好」！

已經將經營舞台與管理權將給專業經理人的金仁寶集團總裁許勝雄，今（22）晚出席「2026仁寶電腦旺年會」感謝也鼓勵全體員工，且適逢仁寶董事長陳瑞聰在仁寶電腦服務50年，許勝雄也特別致意要當面感謝陳瑞聰對仁寶的付出與努力，並大讚陳瑞聰「50年如一」依舊在成長與努力，且陳瑞聰對他來說，早已不是優秀幹部，而是「事業夥伴」，最後，許勝雄還含情脈脈對著陳瑞聰說道「有你真好」！

陳瑞聰於2024年5月自許勝雄手上，接下仁寶董座的職務，雙方共事已久，更深獲許勝雄的信任與支持。

許勝雄今日致詞時指出，「陳瑞聰在仁寶50年，一個人可以心無旁騖地做好一件事情還持之以恆，相當具有考驗，還能在工作崗位上不斷成長與突破，真的很難得，他不是優秀幹部，應該說是我事業上的夥伴。」

「不能說我們是生命共同體，但真的是很難得的緣分，陳瑞聰有經驗、有智慧、有理念，多年前就有『陳鐵嘴』的封號，面板價格是漲價還是降價或是要有什麼功能，陳瑞聰說了算！」許勝雄豪情說道。

這個「面板陳鐵嘴」的封號在業界的確頗具盛名，媒體也相當關注陳瑞聰的預測發言。

而在今年旺年會之前，陳瑞聰也對DRAM缺貨與漲價議題做出非常明確的預測，他認為「DRAM缺貨與漲價議題會一直到2027年」，並預期此變數會對產業會有很大衝擊，對於ICT產業來說，2026年將是有趣跟充滿挑戰與刺激的一年。

