讚青年百億圓夢計畫 法駐台代表：法國永遠歡迎台灣

（中央社記者高華謙台北14日電）法國駐台代表龍燁今天說，法國很榮幸成為總統賴清德推動青年百億海外圓夢計畫的最早合作夥伴之一，今年有7項計畫且交流人數加倍，正是法國對台灣民主韌性作出的一項具體貢獻，「歡迎台灣青年來到法國，法國永遠歡迎台灣」。

「2025總統盃黑客松」頒獎典禮今天在總統府登場，包括賴總統、法國駐台代表龍燁（Franck Paris）、印度台北協會代理會長偉敏慧（Vishwanjali Murlidhar Gaikwad）等人出席。

龍燁全程以中文致詞表示，台灣、印度與法國有共同願景，也就是讓創新與人工智慧為民主服務，他要向所有參與競賽的團隊表達誠摯祝賀，提出的方案都非常優秀，充分展現科技能夠帶來嶄新解決方式，促進社會更加團結。這項競賽也再次證明，當年輕世代彼此交流、攜手合作，就能共同創造更美好未來。

龍燁說，正因如此，法國很榮幸能成為賴總統所推動的「青年百億海外圓夢基金計畫」最早的合作夥伴之一。去年共促成36名台灣青年赴法交流兩週，他們都留下了非常難忘的經驗，其中一些人更參與由聯合國在法國尼斯舉辦的海洋高峰會。

龍燁指出，今年交流人數加倍，並推出7項不同的計畫，台灣青年將有機會深入了解法國尖端科技領域，包括太空、人工智慧與虛擬實境，同時也涵蓋文化與體育，出發前還能先修習法語課程。

龍燁也幽默向在場得獎者喊話，「請不要猶豫，請在12月31日前報名」，引發現場陣陣笑聲。

龍燁說，就如賴總統所期待，這將是青年放眼世界、培養更宏大志向的重要機會，也正是法國對台灣民主韌性所作出的一項具體貢獻。法國在台協會將持續與各方攜手合作，進一步深化台法間的連結，以及雙方共同珍視的價值，「歡迎台灣青年來到法國，法國永遠歡迎台灣」。

偉敏慧致詞表示，非常榮幸有印度公司能獲得總統盃黑客松的卓越團隊獎；總統盃黑客松反映台灣致力於數位治理、開放資料與公民為主的創新，這些價值也和印度本身發展途徑及政治現實非常吻合，且總統盃黑客松為印度和台灣的創新生態體系提供非常重要的連接橋樑，期待未來印度和台灣有更密切的合作。（編輯：林淑媛）1141214