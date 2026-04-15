讚馬英九清廉自持、全力為民 胡志強：我會記得他的好

馬英九、胡志強當年與朱立倫合稱「馬力(立)強」。翻攝胡志強臉書



作家楊渡投書「為了馬英九，請熄燈吧!」呼籲馬英九基金會結束業務；前總統馬英九則與楊渡通電話，稱未如外傳退化那麼厲害，批評不接受馬辦前執行長蕭旭岑暗示他失智。對此，台中市前市長胡志強說，每個人都會老，他會記得馬英九日正當中之時、是一個全力為民的好人。

當年與馬英九、國民黨前主席朱立倫並稱為「馬力（立）強」的胡志強昨（14日）在臉書發文說，大家心中印象最深刻的英九兄，是什麼樣子呢？他說，「馬英九從政期間，做的好事很多，我們都還記得住，他真正是一位清廉自持，全力為民的好人。」

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胡志強說，「如今時光流轉，每個人都會老，我們與其執著於歲月的變化，不如瞭解他、幫助他、支持他、甚至同情他。夕陽西下，伴他餘輝，身為老友，也記得他日正當中之時。」胡最後並喊話，「記得他的好，也體諒歲月的痕跡！」

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