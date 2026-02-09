讚高市帶領自民黨勝選 何欣純承諾扛責拚市政

（中央社記者趙麗妍台中9日電）日相高市早苗率領的自民黨於眾議院勝選。民進黨籍立委何欣純今天表示，高市以堅決、負責任態度，讓日本國民選擇自民黨。何欣純承諾會扛起責任，做對的決定，讓市政大步向前。

日本自民黨在總裁高市早苗領軍下，於眾議院大選取得勝利。民進黨台中市長參選人、立委何欣純今天到豐原民進黨台中市黨部，陪同黨籍市議員參選人聯合登記。

她致詞提到，日本國會大選，自民黨壓倒性勝利，因為高市早苗堅定、堅決、負責任的態度，以及清楚論述未來方向，讓日本國民願意選擇自民黨。

何欣純說，她向所有市民承諾，會把所有的決定讓市民知道，負責任、為市政做對的決定，市政欣欣向榮。

關於台中7旬曾姓男子8日在台北捷運接連縱火，何欣純提到，縱火行為不能允許，縱火者因10多年來跟市府陳情土地重劃案未獲回應，用激烈手法盼引起注意。她相信市府責無旁貸，接受陳情時是否有重新檢視，行政程序上是否可改進、回應市民。

何欣純說，未來，她的市府團隊會站在第一線，為市民的福祉、市政的公正、市政建設的公共利益，建設新未來。

台中市政府透過文字稿回應，神岡區大夫第自辦市地重劃區因實施期間屢次發生爭議，部分地主向法院提起「確認自辦市地重劃區重劃會不成立」訴訟案，法院審理中，該自辦重劃區已自107年5月暫緩施工，市府尊重司法判決。（編輯：李淑華）1150209