讚黨內對手優秀！賴瑞隆拋「三個第一」

▲賴瑞隆在申論時表示拋出「三個第一」。（圖／民進黨YT）

[NOWnews今日新聞] 民進黨今（3）日舉行2026高雄市長提名政見會，民進黨立委賴瑞隆在申論時表示拋出「三個第一」，第一，率先提出攸關高雄長遠發展的大亞灣計畫；第二，率先主張制定差別電價，讓承擔外部成本的城市獲得公平對待；第三，率先揭露藍委柯志恩主張的財劃法惡修版本將使高雄損失約200億元，呼籲必須守住高雄。

民進黨近期積極布局2026大選，綠委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑均有意競選高雄市長，提名政見會於下午2時在民視林口總部登場，而參選人除了申論之外，也接受媒體學者提問。

賴瑞隆在第一階段、申論時先談到前市長謝長廷、陳菊、陳其邁對高雄的政績，指出三位市長分別改變高雄形象、翻轉高雄命運、打造高雄光榮，而三位市長讓人特別感念的，不只是專注於市政，更為高雄未來20年鋪路，他們的遠見和承擔，為高雄奠定長遠的發展和格局。

賴瑞隆提到，他已提出12場政見願景，涵蓋產業、交通、文化、敬老、育兒、農漁與區域均衡，並成為唯一一位提出亞灣3.0「大亞灣計畫」的候選人：以58公頃205兵工廠用地導入TOD，規劃大巨蛋、15公頃亞灣森林公園，結合企業總部、智慧商辦，整合高鐵延伸進入高雄火車站，串連捷運及輕軌路網，透過便捷的交通，打造大高雄的均衡發展。

社福政策上，賴瑞隆亦主張成立育兒基金，生育津貼加碼至5萬元並贈送孕哺枕；同時將敬老卡提升至15000點並擴大使用範圍，支持長輩終身學習、在地安老。

賴瑞隆說，在座3位候選人都是黨內非常優秀的人才，三人之間是隊友，真正的對手，是惡修財劃法的柯志恩，柯志恩提出的「台北首都加三趴」版本，他立即批判，並要求對高雄、中南部不利的分配立刻修正。

賴瑞隆提到，高雄正處於關鍵時刻，承接陳其邁市長後任的責任重大。他以自身「菜市場的小胖子、鉛球選手」的成長經驗自許，強調不畏挑戰、持續前進的精神，正是面對城市治理最需要的態度；他重申，他不只是「準備好」，更早已參與高雄光榮的執政經驗，盼與市民並肩讓高雄成為一座勇敢逐夢、穩健前行的城市。

