讚「古道熱腸的公道伯」！ 鄭麗文敦請王金平任國民黨「最高顧問」

國民黨主席鄭麗文今（24）日在中常會上宣布，將敦請立法院前院長王金平出任國民黨「最高顧問」，期盼他持續為國民黨發揮影響力。鄭麗文表示，王金平曾說退休後最大的使命與願望，一是促進台灣內部和諧團結、二是全力推動兩岸和平，她非常認同，預計明年1月初前往王金平辦公室，正式邀請他出任。

鄭麗文也澄清兩人不合的傳聞，她說，在她擔任兩屆不分區立委期間，王金平是立法院長，對她有諸多提攜、照顧，她也因此養成定期向王金平請益的習慣。她更形容王金平是「古道熱腸的公道伯」，對晚輩照顧不遺餘力。

鄭麗文表示，她昨下午在副主席兼秘書長李乾龍的陪同下拜會王金平，她說，王金平從政50年以來，對國民黨貢獻卓著，在全台人脈廣泛，非常期盼他能持續為國民黨發揮影響力、貢獻心力。

鄭麗文也澄清，近日王金平在高雄舉辦從政50週年感恩餐會，她未親自出席，純粹是王院長不希望鋪張，一開始就定調在「高雄在地」，由高雄市黨部主委柯志恩代表出席，才會引發不必要的誤會。