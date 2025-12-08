讚《台灣保證實施法案》台美新進展 呂秀蓮：預期賴清德很快可過境紐約

呂秀蓮肯定《台灣保證實施法案》是台美關係新進展。（資料畫面）

美國總統川普日前正式簽署《台灣保證實施法案》，法案要求美國國務院定期強制審查美國對台交往準則，並提出移除限制的計畫，被視為深化美台關係的一大進展。前副總統呂秀蓮今（8日）在臉書給予肯定，認為台美關係有了新進展，預期法案簽署生效後，總統賴清德很快將過境紐約，出訪拉丁美洲，甚至有機會在任期內正式訪問華府。

呂秀蓮指出，美國自1979年跟台灣斷交以來，為了討好中國而自行設下許多對台不友善的紅線，包括禁止台灣正、副總統、行政院長、外交及國防部長5高層訪問華府，《台灣保證實施法案》簽署後，找出台美互動「自我設限」的契機，代表台美關係有了新進展。

呂秀蓮表示，《台灣保證實施法案》在今年2月由跨黨派友台議員提案後，接續在聯邦眾議院及聯邦參議院通過，並由川普在12月2日簽署生效，距離賴總統宣布1.25兆元的特別預算案只隔5天，難怪過去友台的美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randy Schriver）不久前提醒世界，「美國不是慈善機構，要求美國防衛，應先付保護費」。

呂秀蓮以中東衝突和烏俄戰爭為例，又提到美國正式出兵盛產石油的委內瑞拉，強力介入宏都拉斯大選，形容川普是超越秦始皇的「朕即天下」，感嘆「全球躬逢其盛，『真是阿彌陀佛』」。





