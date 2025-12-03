讚「國民女婿」羅一鈞適合選台北市 王世堅再次婉拒：立院是參政最後一戰

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨台北市長人選備受矚目，有「國民女婿」之稱的疾管署長羅一鈞被點名出戰。不過，民進黨立委王世堅也被視為最強人選之一。對此，王世堅回應，羅一鈞是很合適的人選，相信民進黨選對會一定會派最強的人出來。他也說，他已把立法院視為參與政治的最後一站，絕對沒有奢想參選台北市長。

民進黨今日下午召開中常會，王世堅會前受訪表示，羅一鈞應該也是適合的人選，他對羅不是很了解，所以不方便評論。（資料照）

民進黨今日下午召開中常會，王世堅會前受訪表示，羅一鈞應該也是適合的人選，他對羅不是很了解，所以不方便評論，但只要是好人選，民進黨一定都有把他列入考量，選對會也會評估每位被社會推薦的好人才，讓最強的出來。他也一再推薦幾位包括鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜，這些都是他認為最強的。

至於王世堅自稱是最後踏上中國大陸的台灣人，引起國台辦痛批「沒出息」，但也助長外界喊話他參選台北市長的氣勢。王世堅回應，他絕對不敢這麼想，也絕對沒有做這種奢想，「我現在立法院的工作範圍內，我做得很愉快。」

王世堅也突然感謝他的支持者說，「因為你們讓我能夠再一次回到立法院，來為我們國家社會說一點話、做一點事，這已經是我一生最大的光榮，所以我把立法院視為我參與政治的最後一站，我也做的很順心愉快，所以我絕對不敢去。」

