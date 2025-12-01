讚「最會打破魔咒總統」！ 陳水扁看好賴清德2026翻轉藍綠版圖

距離2026地方選舉剩下不到一年，各政黨布局逐漸明朗，前總統陳水扁認為，總統賴清德有望在明年地方選舉寫下佳績、翻轉藍綠版圖，因為賴總統是「最會打破魔咒的總統」，反觀藍營在執政縣市，縣市長人選尚未明朗，基層憂心時程拖愈久，選戰打起來愈吃緊，江山恐怕拱手讓給綠營。

讚賴清德具備逆勢能力 陳水扁：最會打破魔咒的總統

明年地方選舉是賴清德的「期中考」，前總統陳水扁近日在微微笑廣播節目《有夢上水》中提到，看好他2026有望在選舉寫下佳績，翻轉藍綠的政治版圖。

陳水扁讚賴清德「確確實實就是專門打破所謂魔咒的總統」，表示賴清德當過院長選總統、當副總統又選總統，他打破這個魔咒，看好專門在打破魔咒的賴清德所帶領的民主進步黨，在明年期中選舉可以大有斬獲。

因為依照過去期中選舉，對執政黨都相對不利，但陳水扁說賴總統過去打破過不少魔咒，具備逆勢能力，民進黨秘書長徐國勇直言，陳水扁當過總統，而且對政治的敏感度都非常欽佩，所以尊重他的講法。

民進黨提名出戰台中市長的立委何欣純也認為，要越早提名越早布局，越早讓各縣市民認識參選人，比如說讓台中市民更認識何欣純。

藍縣市長人選尚未明朗 基層憂執政江山拱手讓人

尤其民進黨提前布局2026，新北、苗栗、台中、宜蘭、台東等多個縣市人選早已確定，而國民黨卻陷入一片焦慮，宜蘭、竹縣、彰化及嘉義市雖然有執政優勢，不過縣市長人選尚未明朗，基層憂心執政的江山拱手讓人，也失去地方包圍中央的基礎。

對此國民黨立委黃健豪指出，大概到明年三月、四月之後才會有比較明確的人選，所以這個階段就是各地整合，有意願的表達意願，相信在過完年之後，各地明確的人選就會比較出來。選戰整合工作有待加緊腳步，否則時程拖愈久，選戰打起來愈吃緊。

台北／蕭秉儀、張元杰 責任編輯／張碧珊

