讚「移居中國10年」過超好！劉樂妍因1事被罰了

娛樂中心／綜合報導

有「女版黃安」之稱的台灣女星劉樂妍2016年移居中國，至今已近10年時間。人在中國她日前遭爆財務出狀況，有影片稱她住進爛尾樓、暖氣費繳不出，甚至還拖欠員工薪資。而對於網傳她「生病病死的，沒錢就醫」的謠言，她本人在中國社群微博發長文回應，並公開自己的真實財務狀況，透露自己才搬進「一梯一戶」豪宅，物件價值上看新台幣6千萬。她還透露，自己在台灣的兩套房「馬上就要還清了」，更重申自己沒有欠款、沒有負債。怎料，下秒就自爆經營的公司疑似踩到中國「紅線」，被罰款了。

台灣女星劉樂妍自2016年後，就將工作重心移往中國。（圖／翻攝自劉樂妍微博）





面對網上謠傳她在中國「凍死了，沒錢繳暖氣費」，劉樂妍在微博發文稱她現在住在寧夏，當地供暖非常熱，她甚至透露自己在家「只穿內衣內褲」就熱到不行，開直播時還會間歇性消失，為了要去開窗戶、開門通風。

劉樂妍微博發文透露，在台灣的兩棟房快繳清，在中國銀川租的整層豪宅，價值上看6千萬台幣。（圖／翻攝自劉樂妍微博）





劉樂妍還喊出「河北現在是我的家，寧夏現在也是我的家」，透露自己在中國一次租兩套房，並表示無論是在河北燕郊還是寧夏銀川，一旦是她看上的物件，她通常都會一次性付完兩、三年的租金。對於河北的房子被說是「爛尾樓」，她指出「房子的確比較普通」，但周遭生活機能很方便。但她特別強調自己在銀川住的「一梯一戶」新房子，位在相對繁華的中央商務區，並大讚「這樣裝潢、這樣地段的房子，如果放在台北市，沒有6000萬台幣根本拿不下來」，更自豪自己搬進了「豪宅」。

劉樂妍微博發長文駁斥網上謠言，移居中國10年「真實經濟狀況」全說了。（圖／翻攝自劉樂妍微博）





對於外界造謠她的財務問題，她再度重申「我沒有任何欠款，沒有任何負債」，並稱自己在台灣的兩套房子也快要還清了。移居中國快10年的她，在貼文最後還開酸說「人往高處爬，大家都不傻」，並稱自己到中國馬上要滿10年「如果這個地方不好，我能在這裡待10年嗎？」。

值得一提的是，劉樂妍的貼文似乎讓她不小心自爆踩中國「紅線」。作為自媒體經營者的她，公司開戶行位在福建，人有時在寧夏、有時又在河北，且業務活動涉及中國全國各地。劉樂妍日前回覆網友留言無奈表示「我被處罰了」，理由是她異地經營。

劉樂妍自爆因「異地經營」被處罰了。（圖／翻攝自劉樂妍微博）





