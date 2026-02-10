讚「超乎常人的勇敢」與「俠女豪情」 姚文智邀賈永婕出席義光教會228追思禮拜

前民進黨立委姚文智10日公開邀請台北101董事長賈永婕出席義光教會228追思禮拜。 圖：新頭殼合成

[Newtalk新聞] 前民進黨立委姚文智今天（10日）公開邀請台北101董事長賈永婕出席義光教會228追思禮拜，讚揚她展現「超乎常人的勇敢」與「俠女豪情」，盼她接續站出來推動台灣歷史真相的認識與體悟。

姚文智在社群平台發文表示，義光教會一位會友邀請他參加今年228追思禮拜，他除了感謝外，還特別請對方轉告王牧師，多預留一個位子，邀請賈永婕一同出席。他回顧賈永婕從霍諾德赤手攀登台北101的Netflix節目中，就展現出大氣、直爽、果敢的特質。在《世紀血案》爭議引發林宅血案討論之際，她連發三篇臉書文，自承過去對白色恐怖時期歷史認知不足，尤其震驚發現1980年林宅滅門血案竟發生在她成長的「以為法治安定」的年代。

廣告 廣告

姚文智特別強調，賈永婕本可在Netflix光環餘溫中避開爭議、靜悄悄補課歷史，但她選擇誠實勇敢公開承認，並呼籲「不同時代的當權者」負起責任，這份態度令人感動。他引用賈永婕的話：「發生在我成長的年代，那個我以為法治安定的時代！」認為這句話精準點出威權時代灌輸的「以為」迷思，正是讓白色恐怖幽靈至今仍籠罩台灣社會的根本原因。

儘管有網友嘲諷賈永婕「無知」或挑剔用詞，姚文智表示，他寧願相信這是她作為公共角色的新覺醒，感受到自己能為台灣挺身說出熱血真話的澎湃力量。他呼籲義光教會歡迎賈永婕出席，並期待她現身說法，接續推動更多人真正認識台灣這塊土地的歷史。

姚文智坦言，「接續」站出來絕非易事。他自己從年輕走上街頭、從政至今，轉而拍攝電影，仍難以撼動社會認知，這是艱難的工程。但他堅信，以賈永婕的影響力與勇氣，「賈董可以，請您加油！」

林宅血案發生於1980年2月28日，為白色恐怖時期著名懸案，受害者為前立委林義雄母親及雙胞胎女兒，至今真相尚未完全水落石出。義光長老教會每年於228舉辦追思禮拜，紀念林家祖孫及二二八受難者。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

詹江村曝民進黨前輩點名落選四因 自辯「我是中國人」無礙選情

楊宏基觀點》補票失敗？！中共人大會議「未處理」張又俠、劉振立：政局異常的權鬥信號