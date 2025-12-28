讚「連胡會」奠定兩岸交流繁榮 鄭麗文盼再打開歷史窗口「鄭習會」搭和平橋樑

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨主席鄭麗文鬆口盼明年上半年訪中，並且希望與中共總書記習近平會面。鄭麗文今（28）日藉參加「連胡會20週年」紀念座談會時表示，希望可再次打開歷史窗口，搭起兩岸和平的橋樑，避免戰爭發生。

國民黨主席鄭麗文鬆口盼明年上半年訪中，並且希望與中共總書記習近平會面。鄭麗文今（28）日藉參加「連胡會20週年」紀念座談會時表示，希望可再次打開歷史窗口，搭起兩岸和平的橋樑。（圖／翻攝畫面）

連胡會是時任國民黨主席連戰與中共總書記胡錦濤2005年在北京人民大會堂會談，是1945年後國共領導人首度會面。當時也擔任國民黨發言人的鄭麗文，在下午參加活動會前受訪時說，連胡會當年是歷史性創舉，在兩岸兵凶戰危、局勢緊急時刻，若非領導人重大政治決心跟擔當，很難促成連胡會，並奠定馬英九8年施政兩岸和平、繁榮交流基礎，也帶來外交休兵及偌大的國際參與空間。

鄭麗文表示，當時雖然有很多的壓力、很多的攻擊，但是也看到當年「連胡會」有非常非常豐碩的重大成就，也奠定了接下來馬總統8年施政，兩岸和平交流繁榮，也帶給中華民國外交休兵，以及偌大的國際參與的空間；更是不管是在服務業、旅遊業所帶動的陸生、陸客種種的榮景，印象油然深刻，尤其民進黨所造謠生事的種種問題，從來不曾發生。

鄭麗文表示，20年後的兩岸關係再次兵凶戰危、戰雲密布，希望能夠再一次的打開歷史的窗口，搭起和平橋樑，挽救可能悲慘的發生。她盼盡一己之力，讓大家看到兩岸人民、台灣社會是愛好和平的，一定會盡其所能避戰。

對於學者明居正質疑「鄭習會」，不該相信中共領導人習近平，鄭麗文說，明老師的話「不值一提，也不值得回覆」。

另外對民眾黨前主席柯文哲幫現任主席黃國昌站台，爭取參選新北態勢，鄭麗文說，國民黨跟民眾黨之間的溝通是非常暢通的，柯黃造勢活動，不需要過度解讀或聯想。她看到柯、黃前後兩位主席團結一致，都是很正面的訊息。

另外，鄭麗文說，她已交辦副主席季麟連負責黃復興再造，倒不一定就是恢復黃復興黨部，而是重新整隊、組訓，希望未來選舉、輔選工作，能夠擔負起重責大任。她證實將約談藍委溝通，但否認媒體報導指，有人跟他不熟的說法。

