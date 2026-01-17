讚Fed主席人選哈塞特優秀 川普坦言捨不得調走

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國總統川普今天在白宮一場活動上讚揚經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett），並表示他可能希望讓哈塞特留在現職。川普正在考慮下任聯邦準備理事會（Fed）主席人選。

綜合路透社與法新社報導，川普說：「我看到凱文（Kevin，哈塞特名）也在現場，我只想感謝你。你今天在電視上的表現很出色。說實話，其實我想把你留在現在的位置。」

川普又說：「哈塞特真的很優秀。我心想，『等等，如果我把他調走，這些聯準會的人，尤其是我們現在這位，他們根本不怎麼說話。』這樣我就會失去你。這對我來說是嚴重的顧慮。」

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）預計將於5月卸任。川普先前表示，他打算在未來幾週內宣布接替鮑爾的人選。

哈塞特目前擔任白宮國家經濟會議（National Economic Council）主任，他一直被視為聯準會主席的熱門人選。

在川普發表這番言論後，美國股市上下震盪，但隨後迅速收復失土。

川普今天指出，如果哈塞特離職，將讓他的政府失去一名重要的經濟政策傳達者。川普說：「我們不想失去他。我們將看看事情如何發展。」

川普毫不掩飾對鮑爾的不滿，多次批評他不支持更激進的降息。

然而，川普提名新任聯準會主席的努力可能遭遇阻礙。參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）共和黨籍成員提里斯（Thom Tillis）最近矢言，在司法部對鮑爾的調查完全結案之前，他將反對確認任何聯準會主席提名案。

鮑爾因為聯準會總部整修費用遭受調查，此舉引來前聯準會領袖的嚴厲批評。其他國家的主要央行總裁也公開力挺鮑爾，強調維護聯準會獨立性的重要性。

除了哈塞特外，其他角逐聯準會主席的關鍵人選包括前聯準會官員華許（Kevin Warsh）、聯準會理事華勒（Christopher Waller）以及資產管理公司貝萊德（BlackRock）固定收益投資長芮德（Rick Rieder）。（編譯：張曉雯）1150117