谷歌七種武器終止OpenAI的江湖夢

Gemini 3 Pro一劍封喉，LMSYS Elo直上1501分，把GPT-5.1、Grok 4、Claude 4統統挑落馬下。Vending-Bench上，它一天賣汽水賺進5478美元，第二名只有可憐的1473美元；ScreenSpot-Pro一擊72.7％，數學、程式碼、長文、推理，所有江湖榜單，盡被谷歌收入囊中。

就在這一天，時間刻著2025年11月18日，谷歌最強對手OpenAI執行長山姆．奧特曼（Sam Altman）罕見地公開祝賀：「恭喜Google推出Gemini 3！這款模型看起來非常出色。」（Congrats to Google on Gemini 3！Looks like a great model.）語氣客氣，卻掩不住苦澀，因為他終於承認，OpenAI已被超越。

老帝國谷歌，用3年時間完成最華麗的復仇。這不是運氣，而是七種武器同時出鞘，每種武器，都直取要害。

孔雀翎 / 武器一：我有礦，我有電廠，我有煉鋼廠。江湖人還在排隊搶NVIDIA的暗器，谷歌卻悄悄打開孔雀翎。Gemini 3這一擊，竟只是用上一代TPU v5打出，第六代Trillium早已量產，第七代Ironwood已於今年4月亮相，性能以幾何級數狂飆。孔雀翎一擊必殺，後勁無窮。

碧玉刀 / 武器二：數據便是刀鋒。谷歌從不缺刀，50億人每天在YouTube、安卓、Gmail、搜尋裡磨刀。這些刀鋒帶著溫度、情緒、即時的血庫滿滿，你越用它，它越鋒利，鋒利到反哺自身。這是永遠複製不了的「活刀」，一刀下去，斷的不是敵人，而是敵人的未來。

多情環 / 武器三：從出生就註定纏綿。別人把眼睛耳朵硬縫在長大後的兵器上，Gemini生來便是多情環，圖像、聲音、影片、程式碼，打娘胎裡就環環相扣。你看它操作手機螢幕時那種自然流暢，像極了小李飛刀出手前的微笑，根本不費力就已致命。

霸王槍 / 武器四：算法與工程的絕對暴力。這一次谷歌連招式都懶得亮出，新注意力機制、新獎勵模型、自我博弈的課程學習，全部藏在槍尖。外界只看見結果，同樣的規模，推理力高出對手近20％。霸王槍一出，江湖再無抗手。

離別鉤 / 武器五：我根本不靠你活。OpenAI靠的是賣API、賣會員才能續命，谷歌卻可以把AI當成不賺錢的風雅之事。2024年光廣告就進帳2000多億美金，AI十年不賺錢也只是小賭怡情。免費、低價、無處不在，這就是離別鉤最殘忍之處，我勾走你的用戶、你的現金流、你的明天，你連還手的力氣都沒有。

拳頭 / 武器六：二十年血淚鑄成的硬度。把最頂尖的論文變成10萬張卡的超級集群，還能穩穩當當連跑半年不崩盤，這才是真功夫。谷歌20年練就的分散式系統，故障率、能耗、延遲，每一拳都砸在死穴上。別人訓練到8成就跪的時候，谷歌的拳頭已經6個月不帶喘，這不是砸錢砸得出來的，這是拿時間和血淚，一拳一拳打出來的硬度。

長生劍 / 武器七，最致命的一種：人。江湖最後比的，永遠是人。這一戰，是山姆．奧特曼對決傑米斯．哈薩比斯（Demis Hassabis）。一個是賣故事賣到天下無敵的產品俠客，一個是剛拿諾貝爾化學獎的科學劍客。當年谷歌最亂的時候，哈薩比斯做了一件最冷的事，合併DeepMind與Google Brain，砍掉一切花梢應用，帶著3000頂尖劍客閉門練劍，只為把底座練到無堅不摧。他相信，只要長生劍夠強，所有劍法都會自己長出來。果然，3年後，劍成。而奧特曼這3年，忙著融資、忙著推Sora、忙著語音助手、忙著跟投資人喝酒，劍卻越磨越鈍。當賣故事的人遇上練劍的人，結局從來只有一個。

2025年的此刻，江湖終於看清真相，新俠客可以點燃一把火，但要把火燒成焚天之勢，終究還是那些坐擁礦脈、煉劍爐、與千年耐心的老門派。OpenAI用3年把生成式AI帶進江湖，谷歌卻用3年告訴所有人，真正的長生劍，從來沒離開過，它只是歸來而已。（作者為富瑜文教基金會執行長）