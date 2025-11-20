谷歌台灣新辦公室進駐士林 設美總部外最大AI研發中心

公視新聞記者游騐慈報導，「這裡是Google位在的台灣新辦公室，也是美國總部以外最大的AI基礎建設硬體研發中心，整個logo設計不僅鑲入主機板，還有環山概念呼應台灣地形。」

Google台灣新辦公室就坐落台北市士林區，不僅能直接看到陽明山山景，也鄰近輝達北士科新總部，附近還有電子五哥英業達當鄰居。整體辦公室和實驗室還用台灣知名景點像是龜山島等命名，更具有台灣特色。

在AI基礎建設硬體研發中心也設有電源驗證實驗室，驗證各個代測物。

Google Cloud 硬體測試與實驗室經理黃明昕說明，「浪費的電就會變成廢熱，它會產生熱，你還必須要用額外的空調來降溫，這個回收的意思是說多餘、沒有用到的電，我可以回收，再回饋給台電的電網。」

只是Google要選在士林蓋新辦公室，每個月的承租價格也很驚人，傳出月租總價約1.58億元。在辦公室使用則以永續為概念，無論是電源或水資源使用都期望能盡量減少。

對於近期市場高度關注AI是否會有泡沫化問題，Google也做出回應。

Google Cloud平台研發總經理Greg Moore表示，「我們擁有資料科學家，我們擁有自己的晶片開發和設計能力，我們設計自己的系統擁有自己的軟體，並且我們與世界各地的客戶和供應商密切合作，但如果你看看我們Google以及我們的定位，就會發現我們相信我們在人工智慧以及未來的發展中都佔據有利地位。」

出席開幕典禮的總統賴清德表示，面對全球人工智慧浪潮，期待在2040年台灣能創造超過15兆新台幣產值，50萬個人工智慧就業崗位，同時建立3個國際級人工智慧實驗室，讓台灣成為全球人工智慧創新的重要節點。