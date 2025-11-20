即時中心／顏一軒報導

總統賴清德今（20）日上午出席「谷歌」（Google）「AI基礎建設研發中心」啟動記者會時宣布，將發揮台灣的優勢推動「AI新十大建設」，從數位基磐層、關鍵技術層、智慧應用層三個面向，建構完整的台灣AI生態系。目標在2040年之前，創造超過15兆元產值、50萬個AI就業機會，並建置3座國際級AI實驗室，讓台灣成為全球AI創新的關鍵節點。





賴清德致詞時表示，很高興今日跟各位一起見證Google「AI基礎建設研發中心」在台灣開幕啟用，他代表政府及人民，向Google表達誠摯祝賀與感謝；Google這些年在板橋陸續啟用兩座硬體研發辦公大樓，到今天的「AI基礎建設研發中心」，一步一步實現對台灣長期投資的信心與承諾，也讓世界看見：台灣不只是全球科技供應鏈重要的一環，更是打造安全、可信賴AI的關鍵樞紐。

賴清德致詞。（圖／民視新聞）

談及台灣能成為Google重要夥伴的兩項因素，賴清德說明，第一，台灣具有開放的民主制度，並且在全球賄賂風險、投資環境風險、政府清廉印象等指標上，都是亞洲的前段班，是國際企業值得信賴的合作夥伴；第二，台灣位處印太戰略關鍵位置，更擁有世界級的半導體產業聚落、高素質的研發人才，還有健全的智慧財產權制度。這些條件，都讓台灣成為發展AI軟硬體整合的最佳基地。

賴清德宣布，2040年之前創造超過15兆元產值、50萬個AI就業機會，並建置3座國際級AI實驗室。（圖／民視新聞）

賴清德強調，面對全球AI浪潮，政府也要繼續發揮台灣的優勢，將推動「AI新十大建設」，從數位基磐層、關鍵技術層、智慧應用層三個面向，建構完整的台灣AI生態系；而政府的目標是在2040年前，創造超過15兆元產值、50萬個AI就業機會，並建置3座國際級AI實驗室，讓台灣成為全球AI創新的關鍵節點。

賴清德見證Google「AI基礎建設研發中心」啟用。（圖／民視新聞）

展望未來，賴清德說，政府要讓台灣成為全球前五大的算力中心，協助百工百業導入AI工具，並推動AI在各領域的應用，全力推動台灣成為「人工智慧之島」；在這樣的國家戰略下，今日Google「AI基礎建設研發中心」的啟用，具有標誌性的意義；這座中心將協助培養台灣AI核心人才，讓台灣的工程師、研究者，能夠與世界同步創新，共同開發新一代AI解決方案；同時，Google與台灣產業的合作關係將更加緊密，來提升台灣產業的技術能力，鞏固台灣在全球AI供應鏈中的領先地位。

賴清德相信，Google「AI基礎建設研發中心」啟用後，除了促進台美產業交流，為台灣的經濟發展注入新的動能，也讓美國產業能夠在全球AI競逐中，擁有可信賴的亞洲研發與供應基地，強化關鍵技術與供應鏈的安全韌性。

同時，賴清德也藉此機會，特別感謝Google這幾年來，在台灣協助強化網路安全、防範資安威脅，與政府共同打擊詐騙與不實訊息；台灣會繼續和Google，以及全世界理念相近的夥伴共同合作，致力讓AI技術造福全民，同時兼顧資安、隱私與社會信任；政府也會持續打造穩定、友善、創新的環境，推動更多元的跨域合作，讓企業安心投資、讓全球人才都可以放心發揮。

最後，賴清德期許，政府要讓台灣，不只是全球AI發展的參與者，也是創新的引領者，更要成為全球AI發展的關鍵基地！讓大家一起努力，讓世界因為選擇台灣，而擁有一個更值得信賴、更具韌性的AI新時代，也要祝福Google「AI基礎建設研發中心」啟用順利，與會者身體健康、事業順利。







原文出處：快新聞／谷歌啟用AI研發中心 賴清德：2040年前建置3座國際級AI實驗室

