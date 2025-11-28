谷歌挑戰霸主地位？ 黃仁勳：輝達唯一適用所有AI模型

市場擔憂谷歌將撼動輝達AI晶片霸主地位，輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳指出，AI市場競爭激烈，ASIC有其一席之地，不過，輝達GPU與平台具高度通用性，唯一能適用於雲端、數據中心與各式AI需求，滿足客戶各式需求，提供完整的解決方案。

黃仁勳27日突然現身台北，被目擊先到「花娘小館」用餐，隨後前往台北市四平街採購蜜餞，這也是他今年第五度訪台。黃仁勳28日接受採訪時指出，本此來台是為了探視朋友，今天(28日)便將離台。

媒體關心Google近期推出的大型語言模型Gemini 3，同時聚焦Google為訓練AI打造的特殊應用積體電路(ASIC)晶片，隨著 Google推進模型與整合自家晶片，是否將改寫市場長期倚賴輝達GPU的局面，並挑戰輝達的AI晶片霸主地位。

黃仁勳強調輝達GPU與平台能支援各類AI模型，具備業界最廣泛的適用性。他說：『(英文原音)ASIC當然有其一席之地，但Nvidia的GPU與整套平台具高度通用性，能在各大雲端環境運行，也能支援全球所有主流AI模型。Nvidia是目前唯一能同時運行所有AI模型的系統，因此無論企業需要什麼應用場景，Nvidia都能提供完整的解決方案。』

黃仁勳也說，AI市場龐大且競爭相當激烈。儘管Nvidia擁有穩固且獨特的地位，但仍必須以更快速度前行，才能在市場保持領先地位。