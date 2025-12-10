谷歌捲土重來！ 明年推AI眼鏡 迎戰Meta、蘋果

【緯來新聞網】Google 宣布將與知名眼鏡品牌 Warby Parker 攜手開發輕量 AI 眼鏡，首款產品預計 2026 年亮相，顯示谷歌正重新投入擴增實境（AR）與穿戴式裝置市場，追趕已在此領域布局的 Meta 與蘋果。

（圖／翻攝自Android YT）

Google 在 8 日舉行的「The Android Show: XR Edition」活動上公布計畫，這也是雙方自年初結為合作夥伴後，首次對外揭露產品時程。谷歌將推出兩款 AI 眼鏡：一款不需螢幕的輔助工具，支援語音互動，內建喇叭、麥克風與鏡頭，可與 Gemini AI 助理互動；另一款則有顯示器，可在鏡片上投影導航、翻譯等資訊。



Google 表示，將結合 Android XR 平台與 Gemini AI 模型，讓眼鏡討入多模態 AI 功能，目標是適合全天佩戴，但售價與上市細節仍待公布。同時也透露，旗下 Android XR 作業系統與三星新發表的 Galaxy XR 頭戴式裝置採用相同基礎架構，並已與 Warby Parker、Gentle Monster 等知名眼鏡品牌展開硬體合作。



Google 曾在 2013 年推出 Google Glass 掀起話題，卻因價格高、體驗不佳於 2015 年停止銷售。如今透過 AI 與跨品牌合作捲土重來，而 Meta 推出的 Ray-Ban 智慧眼鏡與蘋果的 Vision Pro 頭戴裝置早已搶占先機，競爭更趨激烈。

