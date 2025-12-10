谷歌推AI眼鏡、美放行輝達H200受惠英業達？法人為何評析中立

[Newtalk新聞] 全球AI 應用持續擴散，以及各產業供應鏈在 2025～2026 年進入新一輪升級周期，台股多項族群展現強勢動能。從電子零組件、半導體設備、PCB 與伺服器供應鏈，到能源與國際債市展望，市場焦點皆聚焦於高階製程、AI 伺服器拉貨、資料中心擴建，以及地緣政治下的供應鏈重新分工。除企業基本面外，2026 年債市布局、美歐日澳貨幣環境，以及 PCB、ASIC 產業趨勢亦是市場重要觀察重點。

以下是國泰證期今天(10日)早盤後，解析市場聚焦一波個股最新營運狀況與展望：包含金居受惠 HVLP4 出貨與產品策略調整而推升獲利、弘塑與崇越於半導體製程擴產題材中保持高成長、優群受惠 CAMM／CABB 與 Gen5 動能、文燁與華碩在 AI PC 與伺服器循環中展現營收彈性；另對光學、伺服器組裝以及能源案場亦提供中性至正向的觀察。

大立光(3008)

Google推AI眼鏡，規模有限。4Q25手機淡季，11月需求衰退，營收估174.29億(-1.4% QoQ,-4.3% YoY)，EPS 48.53元，維持中立。

英業達(2356)

美放行NVIDIA H200至中，英業達出貨中系CSP佔AI低雙位數，伺服器營收具上檔空間。維持中立。

泓德能源(6873)

日本、澳洲案場商轉，海外輸出占比提升。2025年營收年減逾20%，2026年有望創新高，海外占比突破20%。樂觀看待。

金居(8358)

Q4 2025受惠加工費調漲及HVLP4出貨，營收高點；Q1 2026營運創新高。2025年終止低階產品，2026年HVLP4需求爆發。估EPS 4.24／10.91元，初評買進。

弘塑(3131)

11月營收5.65億，月減2%、年增60%，毛利率41%，EPS 11.2元。擬購新竹土地支應2027後設備需求。估EPS 3853元，維持買進。

優群(3217)

11月營收3.5億( 0.3% MoM, 1.5% YoY)，達成率65.6%。26年CAMM/CABB放量，M.2 GEN5滲透率提升。估EPS 12.91/15.93元，維持買進。

崇越(5434)

11月營收57.4億( 13% MoM, 10% YoY)，受惠晶圓廠先進製程需求。估2025/2026營收674.2／742.6億，EPS 20.52／23.11元，維持買進。

文燁(3036)

11月營收1,166億(-8.1% MoM, 72.8% YoY)，優於預期。2026年資料中心/伺服器動能強，營收估1.41兆( 21.9% YoY)。EPS 11.55／13.68元，維持買進。

華碩(2357)

11月營收668.85億( 0.84% MoM, 20.61% YoY)。2026年AI PC滲透率近6成，品牌營收估7,626.52億( 12.7% YoY)，EPS 53.08元，維持買進。

2026年債市展望

美債偏多，歐元升值布局，澳洲通膨高但財政穩健，日圓長線看升。建議觀望。

PCB產業

中國市占37.6%，日本FPC，韓國受惠AI伺服器。台灣受AI晶片推升高階ABF載板。關注欣興、南電、景碩。

ASIC產業

百度推第三代AI ASIC，阿里平頭哥晶片矩陣含光800性能接近H20。受惠廠商含芯原、燦芯。

廣告 廣告

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

專家看盤》台積電ADR強勢反彈 電子股守住信心 跌深反彈族群來了

法人買盤大移動！熱錢狂點火「十檔名單」一次看