谷歌搜尋4大「隱藏神技」曝！算數、旅遊快速搞定

AI工具軟體越出越多，連帶資訊檢索的途徑也越來越多樣化，但只要掌握正確的關鍵字、運算符和隱藏功能，民眾仍然可使用Google搜尋更快速篩選內容。近日有外媒整理2025年一定要會用的4個「隱藏版Google搜尋功能」，不僅能幫你規劃旅行、算數學，還能秒做進階搜索，掌握這些功能可直接精準找到想要的資訊。









掌握Google隱藏功能可直接精準找到想要的資訊，不用再依賴AI工具。（示意圖／Pexels）

為了應付複雜的網路資訊，外媒《BGR》近日特別點出了4個Google的隱藏功能，並表示2025年，還有人不會用會相當可惜！





Google搜尋「A地到B地」可直規畫搭車選項。（圖／翻攝自Google）





一、旅行規劃

首先就是人人都用得到的，只要在Google輸入「A地到B地」，像是「台北到高雄」，系統就會立刻跳出駕車、搭車，甚至是飛機的各種所需時間。如果輸入機場代碼或航班號碼，還能直接看到航班資訊；如果兩地距離太遠，Google 甚至會建議你加上「距離」關鍵字，以顯示直線里程。除此之外，只要輸入「飯店＋城市名稱」，各種價格、評價、空房狀況也能一目了然。





直接把計算數字打在搜尋欄Google即可幫忙算出答案。（圖／翻攝自Google）









二、計算機轉換器

Google當作你的口袋計算機與單位轉換器，搜尋欄可直接打上「14×12」基本算式，或是「2公里等於多少公尺」這種單位轉換問題，都能馬上得到答案，更厲害的是，溫度、速度、壓力甚至飛機角度通通支援！貨幣轉換功能更是貼心，還會順便跳到Google財經看匯率走勢。





使用布林運算可更快速準確查找想要的資料。（圖／翻攝自Google）





三、進階搜尋（布林運算）

只要在搜尋欄加入「AND」、「OR」、「NOT」，就能大幅縮小搜尋結果，如果你想查某網站的特定內容，不用再點進一堆網頁才能找到資訊。





很多人可忽略Google搜尋上方「工具」功能。（圖／翻攝自Google）









四、圖片搜尋

Google搜尋結果上方的「工具」常被忽略，它可以讓你依照顏色、尺寸、授權、類型、影片長度等條件來篩選內容。將圖片地址貼上到Google圖片搜尋框中，網站就會自動找到相似圖片，手機上只要長按圖片就能啟動搜尋，超級直覺。







