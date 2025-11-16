谷歌擴建德國數據中心：讓人歡喜讓人憂？

（德國之聲中文網）本周二（11月11日），總部位於美國加州的科技巨頭谷歌公布，將在未來四年投入55億歐元，在德國各地建設和擴建數據中心。

在柏林的記者會上，谷歌德國區總經理尤斯圖斯（Philipp Justus）表示，投資內容包括在迪岑巴赫建設一座新數據中心，並擴建位於慕尼黑、法蘭克福和柏林的現有基地。

德國官員稱，這項計劃將推動德國雄心勃勃的數字化進程。

德國聯邦數字化與國家現代化事務部部長維爾德貝格爾（Karsten Wildberger）告訴路透社，德國希望成為歐洲領先的數據中心所在地。

德國財政部長克林貝爾（Lars Klingbeil）也稱贊這項計劃。他表示，這正是“德國當下所需要的”。

他在接受德新社采訪時表示，這是“對未來的真正投資——對創新、人工智能、氣候中和轉型以及未來就業的投資”。

谷歌表示，這筆投資將在2029年之前“每年保障德國大約9000個工作崗位”。

谷歌歐美投資規模的差異

雖然許多人為這項宣布感到振奮，但一些專家提醒不要忽視可能存在的風險。

德國斯圖加特弗勞恩霍夫研究所主任黑爾茨勒（Katharina Hölzle）告訴德國之聲，她歡迎這項投資，“因為它說明我們比自己想象的更具吸引力”。但她也擔憂“可能產生新的依賴”。她警告說：“我們正在建設更多基礎設施，未來將更難與這些體系脫鉤。”

德國卡爾斯魯厄技術評估與系統分析研究所（ITAS）研究員埃普勒（Wolfgang Eppler）表示，這確實是“大筆資金”。但他補充說，與谷歌在美國的投資規模相比，這仍顯得微不足道。

他說：“谷歌在美國的投入規模——比如五千億美元——相比之下，我們這點只是滄海一粟。”

谷歌此次的投資規模凸顯了歐美之間愈發擴大的差距。在美國，微軟、谷歌以及像OpenAI這樣的初創企業正投入數千億美元擴增人工智能計算能力。

彭博社報道指出，谷歌在德國的新項目預計將使用最多1萬塊圖形處理器（GPU）。但這一規模遠小於在美國得州由軟銀、OpenAI和甲骨文支持的單一數據中心項目所規劃的50萬塊GPU。

德國的數據中心建設熱潮

谷歌並非唯一押注德國數字經濟的企業。就在上周，德國電信與美國人工智能芯片商英偉達（Nvidia）宣布一項價值10億歐元的聯合數據中心項目。

根據德國數字行業協會Bitkom的數據，德國今年的數據中心投資總額將達到約120億歐元。

法國企業Data4於9月宣布將在德國投資約20億歐元，並在哈瑙開啟其首座德國基礎設施。

與此同時，海爾布隆的人工智能創新園（IPAI）計劃建設歐洲最大的人工智能生態系統，重點領域包括芯片設計。

人工智能帶來的龐大算力需求引發數據中心建設熱潮。Bitkom 的最新研究顯示，德國的總服務器容量預計將在2030年前達到幾乎翻倍，至5吉瓦。

以可持續性為核心進行建設

歐盟也在努力縮小技術差距。今年2月，歐盟公布了一項2000億歐元的計劃，以推動人工智能發展，並在2032年前將區域相關能力提升三倍。

據報道，德國電信正與多家公司商談建設“AI超級工廠”，但進展緩慢。布魯塞爾方面尚未明確將如何審核項目以及分配資金。

谷歌表示，其在德國的新設施將以可持續性為核心進行建設。公司計劃回收其迪岑巴赫數據中心的廢熱，並將其輸送至公用事業公司EVO的區域供熱網絡。項目投入運作後，預計可為周邊超過2000戶家庭提供熱水和供暖。

弗勞恩霍夫研究所的黑爾茨勒表示，實現完全氣候中和的數據中心仍具有挑戰。但她對未來保持謹慎樂觀。

她說：“我不知道我們能否達到完全零排放。”但她認為，“如果我們不自己建數據中心，那至少應該發展未來這些中心所需的技術。我在這方面確實看到德國的機會。”

歐洲數字主權是否岌岌可危？

兩位接受德國之聲采訪的專家都呼籲決策者保持警惕。

ITAS的研究員埃普勒警告：“我們不能讓自己過度依賴。”他指出，美國公司將負責存儲和處理德國數據。

黑爾茨勒表示，過去一年，關於數字主權的討論有所增加，這讓她感到一些安慰。

但她補充說，德國決策者“必須非常仔細地關注”這些數據被存儲在哪裡，以及誰可以訪問它們。

她強調：“這是保護德國工業競爭力的根本問題。”

