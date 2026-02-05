谷歌業績優於預期 拚AI龍頭投資加倍

（中央社記者廖漢原紐約4日專電）谷歌（Google）母公司Alphabet今天公布業績，營運表現優於預期，AI軟體活躍使用者增至7.5億，計劃加倍提高AI投資。

擁有搜尋引擎谷歌、影音平台YouTube與人工智慧Gemini的Alphabet，上財政年度第4季營收1138億美元，較上一年同期成長18%，淨利345億美元，成長30%，每股盈餘2.82美元，成長31%，均高於市場預期。盤後交易股價起伏。

谷歌計劃今年發展AI支出將提高到1750億至1850億美元間，較去年大幅增加910億至930億美元。

繼「超大雲端業者」（Hyperscalers）臉書（Facebook）母公司Meta與微軟（Microsoft）大幅加碼AI投資後，谷歌是另一家提高人工智慧基建的業者，幅度超過一倍。

Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）在公布財報後電話會議表示，Gemini每月活躍使用者上季約為6.5億，現在已達到7.5億。隨著使用者增加，Gemini也更具效能，透過模組擴大與功能改善，使用率也提升，2025年平均服務成本減少78%。

谷歌去年底大幅提升AI功能，11月推出Gemini 3版本獲得不少使用者好評，文書製作及商務功能相當突出，傳統網路搜尋加入AI模式，是使用者持續增加的主因。

市場關注多家AI競爭者在發展關鍵年度基建架構支出，Meta與Alphabet決定下重本，網路零售商亞馬遜（Amazon）5日公布的業績與年度AI投資是下一個焦點。（編輯：田瑞華）1150205