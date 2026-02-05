谷歌業績優於預期 2026年拚AI研發再擴大支出

谷歌母公司 Alphabet（GOOG）周三（4日）公布最新 2025 年第四季財報，營收、利潤與每股盈餘（EPS）均超出預期，並表示預計在 2026 年資本支出將達到驚艷市場的水準，以示全力押注 AI 的決心。 圖：翻攝自 LifeatGoogle IG（資料照）

[Newtalk新聞] 谷歌母公司 Alphabet（GOOG）周三（4日）公布最新 2025 年第四季財報，營收、利潤與每股盈餘（EPS）均超出預期，並表示預計在 2026 年資本支出將達到驚艷市場的水準，以示全力押注 AI 的決心。

但在財報發表後，Alphabet 股價盤後先是一度跳水 7.5%，隨後反彈上漲，漲幅一度逾 4%，市值在數分鐘內劇烈波動約 8,000 億美元，此後又轉為收跌。這反映出投資人對公司 AI 策略的矛盾情緒。

以下是 Alphabet 的業績與倫敦證交所集團（LSEG）調查的預期值相比：

第四季營收：1,138.3 億美元，優於先前預估的 1,114.3 億美元

淨利：344.6 億美元，較去年同期成長近 30%

每股盈餘（EPS）：2.82 美元，優於預期的 2.63 美元

廣告部門收入：822.8 億美元，比去年同期成長 13.5%

YouTube 廣告營收：113.8 億美元，成長近 9%，但低於預期的 118.4 億美元

另外，據外媒 StreetAccount 報導，谷歌雲端營收 176.6 億美元，優於去年同期的 161.8 億美元；YouTube 廣告收入 113.8 億美元，優於去年同期的 118.4 億美元；流量取得成本：165.9 億美元，高於去年同期的 162 億美元。

財報顯示，Alphabet 第四季營收年增 18%，是繼第三季首次營收破千億後，再創單季史高；EPS 維持 30% 以上的年成長。其中，雲端業務為 Alphabet 第四季業績最大亮點，該業務營收年增 48% 至 177 億美元，比分析師預期的 162 億美元高逾 9%。

該成長主要受惠於企業 AI 基礎設施、企業 AI 解決方案，及核心谷歌雲端平台產品需求激增。Alphabet 揭露，至去年末，谷歌雲端的全年營收已超過 700 億美元。谷歌雲端的業績超乎華爾街預期，營收較去年同期成長近 48%。該部門承載了該公司大部分 AI 服務和產品。財務長阿什肯納齊（Anat Ashkenazi）在財報電話會議上表示，該業務的積壓訂單環比增長 55%，年增逾一倍，在第四季末達 2,400 億美元。

Alphabet 執行長皮查（Sundar Pichai）表示，公司的「AI 投資和基礎設施正推動各業務線的收入和成長」，今年的高額資本支出將幫助公司「滿足客戶需求並把握未來成長機會」。並強調，AI 大模型 Gemini 3 的發布是重要里程碑，第四季 Gemini App 的月度活躍用戶已超過 7.5 億，高於第三季的 6.5 億。預計 2026 年資本支出將介於 1,750 億～1,850 億美元間，該預測的上限值是去年支出 910 億～930 億美元的兩倍多。

Alphabet 曾在去年十月表示 ，預計今年資本支出將「大幅成長」。阿什肯納齊指出，資本支出將用於投資 GoogleDeepMind 的 AI 運算力，滿足「龐大的雲端客戶需求及對其他策略項目的投資」，也用於改善用戶體驗，並提高谷歌服務的廣告投報率。

Alphabet 旗下其他業務（包括生命科學部門 Verily 和自動駕駛汽車部門 Waymo）本季營收 3.7 億美元，年減 7.5%。 Alphabet報告稱，其他業務虧損 36.1 億美元，年增逾 200%。當中，Waymo 本季提列了 21 億美元的股票選擇權費用，該公司在完成新一輪融資後，估值達 160 億美元。阿什肯納齊表示，這筆費用大部分將用於研發支出。

