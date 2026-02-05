谷歌母公司財報優於預期 今年資本支出將翻倍 盤後股價卻一度閃跌7.5%

谷歌母公司Alphabet公布2025年營收創新高，達到4,030億美元，為年度營收首次突破4,000億美元大關。（圖片來源／google官方頻道）

網路搜尋巨頭谷歌（Google）的母公司Alphabet周三盤後公布，第4季財報超預期，受數位廣告和雲端運算業務的推動，Alphabet第四季營收成長18%，淨利成長30%至345億美元，這家科技巨頭2025全年的營收首度突破4,000億美元大關，規畫今年資本支出翻倍。

盤後股價震盪，大跌後反彈

Alphabet盤後股價震盪，一度閃跌7.5%，之後收斂跌幅為0.4%，一度上漲2%。分析師指出，盤後股價的劇烈震盪被視為市場的過度修正，但是這也反映投資人對科技巨頭驚人的AI資本支出已從初期的樂觀轉為審慎，對於缺乏明確回報展望的大額支出，市場警惕的正顯著提升。

周三收盤時，Alphabet股價下跌7.36美元，跌幅為2.16%，報每股333.34美元，市值為4.02兆美元，僅次於輝達，為全球市值第二大公司。谷歌今年來上揚5.7%，近一年大漲72.45美元。

《華爾街日報》報導，人工智慧（AI）正在為Google的廣告和雲端運算業務注入強勁動力，該公司正以前所未有的力度加大投入，力爭在人工智慧領域取得領先地位。

Google母公司Alphabet公佈第4季營收成長18%，並宣布今年計畫對資料中心和其他資本項目的投入增加約一倍。

受該公司數位廣告和雲端運算業務成長的推動，Alphabet第4季營收接近1,140億美元，超出分析師預期，而淨利為345億美元，年增 30%。

年度營收首次突破4,000億美元大關

該公司2025年營收創新高紀錄，達到4,030億美元，為年度營收首次突破4,000億美元大關，而去年淨利約為1,320億美元。

與其他科技公司一樣，Google也投入數百億美元開發AI模型，以及建立訓練和運行這些模型所需的資料中心。由於科技公司在尋找或建造電力供應網方面遭遇諸多限制，資料中心的建設難度日漸增加。

該公司預計今年資本支出從2025年的910億美元至 930 億美元區間調高約一倍，來到1,75億美元至1,850億美元的區間。

「或許最重要的問題無疑是運算能力。我們如何迅速提升產能，以滿足當前空前的需求，確保我們的投資瞄準長遠發展，並以提升效率的方式完成這一切？」執行長皮查伊（Sundar Pichai）表示。

Alphabet與輝達躋身4兆美元市值俱樂部

谷歌的雲端運算部門（向資料中心出售運算能力）受惠於AI的快速發展，該部門第四季營收接近180億美元，比2024年同期成長 48%。

微軟、臉書母公司Meta Platform和蘋果上周公布季度業績，電商巨頭亞馬遜將於周四發布財報。

去年11月，Google發布AI模型和聊天機器人Gemini 3，隨即在AI競賽取得遙遙領先。該公司表示，Gemini應用程式（APP）的每月活躍用戶已達7.5億，比10月的6.5億。

Alphabet股價2025年上漲65%，該公司的市值在2026年1月突破4兆美元，與輝達（Nvidia）躋身4兆美元市值俱樂部。

