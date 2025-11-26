谷歌母公司Alphabet成巴菲特第三季唯一買進股票 股價近1個月大漲逾24%勝過輝達

根據波克夏最新提交的13F文件，該公司在2025年第3季買入1,780萬股Alphabet股票。（圖片來源／unsplash）

網路搜尋巨頭谷歌母公司Alphabet的張量處理器（Tensor Processing Unit，簡稱：TPU），結合Gemini 3和谷歌雲端，挑戰輝達的顯卡GPU生態系，引起AI業界轟動，更招致輝達罕見回應其GPU平台「領先一個世代」，可以在各種環境執行各類 AI 模型，

現在卻有媒體披露輝達的忠誠客戶臉書母公司Meta可能與谷歌（Google）合作，在資料中心採用TPU。同時消息指出，谷歌旗下AI新創公司Anthropic已簽下最多可達100萬顆TPU的長約，規模高達數百億美元，以及巴菲特的投資公司波克夏悄然買進Alphabet股票，這些消息使Alphabet與輝達股價近期表現互有消長。

近期輝達與Alphabete股價走勢迥異

由於谷歌強勢競爭的壓力來襲，輝達股價周二收盤下跌4.73美元或2.59%，報每股177.82美元，下探2個多月低點，近一個月跌7.1%。

反觀，谷歌母公司Alphabet股價本周頻創歷史新高，周二漲1.5%收323.44美元，連續第3天破頂，近一個越大漲逾24%。

Alphabet市值逼近4兆美元，背後最大推手非巴菲特莫屬。美國財經網站《Motley Fool》分析師Adam Spatacco一篇文章引用公告文件指出，人稱美國股神的巴菲特旗下投資公司波克夏（Berkshire Hathaway）買進40億美元Alphabet股票。

Spatacco點出兩大理由，促使波克夏買進Alphabet股票：這家獲利豐富的科技巨頭有望受益於多項長期利好因素；Alphabet也是最具性價比的大型科技公司。

過去三年，法人和散戶紛紛湧入人工智慧（AI）股票，投入金額創下歷史新高。其中，被稱為「七巨頭」的公司輝達、蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、Meta和特斯拉，是標普500指數權值比重最高的公司。

Alphabet是波克夏第3季唯一買入的股票

然而，巴菲特在整個AI革命期間保持觀望。過去幾年，當其他投資人爭相買入科技股時，波克夏卻賣股變現，包括減碼大量蘋果持股，囤積創紀錄的現金。

這種局面正在轉變。根據波克夏最新提交的13-F文件，該公司在2025年第3季買入1,780萬股Alphabet股票，這筆投資目前價值約43億美元。值得注意的是，Alphabet是波克夏在第三季唯一買入的上市公司股票。

眾所周知，波克夏的投資組合並不包含那些身處波動產業的投機公司。相反，巴菲特追求的是穩健性。也因為如此，蘋果、可口可樂、美國運通和雪佛龍等公司成為巴菲特持股量最大的公司也就不足為奇了。

這些公司都被視為藍籌股，能夠產生穩定且可預測的現金流。此外，這些公司通常會將利潤再投資於股東回報計劃，例如股利或股票回購。

Alphabet符合巴菲特許多投資標準

如今，巴菲特減碼蘋果後買進谷歌母公司，Spatacco認為，這是因為Alphabet符合巴菲特的許多投資標準，包括該公司擁有全球兩大最具知名度的品牌：網路搜尋平台Google和影片分享網站YouTube。

鑑於Alphabet 覆蓋的網路市場規模，廣告商渴望利用用戶參與度也就不足為奇了。這賦予Alphabet巨大的定價權，並直接轉化為穩定且高獲利的營運模式。

此外，Alphabet打造一個蓬勃發展的雲端運算平台Google Cloud，與亞馬遜網路服務（AWS）和微軟的Azure相互競爭。在該平台之下，Alphabet提供名為張量處理器（TPU）的客製化硬體產品。將雲端軟體與客製化晶片結合，使Alphabet能夠直接進入半導體產業，從而挑戰輝達和超微（AMD）等業界巨頭。

Gemini3大成功，證明Google 策略正確

最後，Alphabet在（Android）系統的消費電子產業也擁有龐大的業務，能夠與蘋果競爭，並透過子公司Waymo在自動駕駛計程車業務，與特斯拉一較高下。

Alphabet多元化的生態系統賦予該公司令人羨慕的靈活性，這種可塑性使其能夠在幾乎任何經濟週期或新興技術趨勢中靈活調整並實現成長。反過來，公司也因此持續獲利，Alphabet將獲利用於創新再投資，並透過適度的分紅計畫回饋股東。

