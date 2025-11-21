谷歌破壁了！Pixel 10、iPhone 之間可以 AirDrop 相片、文件

Google 破壁了！Pixel 10、iPhone 之間可以 AirDrop 相片、文件

長久之來蘋果以生態產品之間的完美互連互通為賣點，亦以 iPhone 之間可以用 AirDrop 這一便利無線傳輸相片、文檔，排除其他系統陣營，成為一道強大的護城河。然而近來不但止 OPPO、vivo、小米等廠牌的中國版本系統可以無線連線 iPhone，最新連 Google 也確認 Pixel 10 手機系統成功破壁！而且是簡單用原生的快速共享 Quick Share 功能就可以做到，代表 Android 和 iPhone 用戶之間傳輸檔案將變得前所未有地簡單。

Pixel 10 系列打頭陣，強調獨立保安審核

即日起 Pixel 10 系列手機用戶已經可以透過 Quick Share 功能，把支援的內容無線分享給 iPhone。Google 強調，這次功能的建構「以安全為核心」，透過強大的防護措施來保護用戶數據，並且這些措施已經通過獨立的安全專家測試。

Google 認為，這次 Quick Share 兼容 AirDrop，是繼其在 RCS 和不明追蹤器警報等工作之後，為實現用戶期望的跨操作系統兼容性所做的又一努力。

未來展望：將擴展至更多 Android 裝置

目前，Quick Share 與 AirDrop 的互通功能雖然只向 Pixel 10 系列用戶開放，但 Google 承諾會持續改善使用體驗，並計劃將此功能擴展到更多 Android 裝置上。

