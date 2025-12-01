谷歌能打破輝達霸主光環？ 分析師：輝達仍穩坐主流

在AI大型語言模型競賽中，ChatGPT、Grok 以及中國的DeepSeek 迅速崛起，市場百花齊放，顯得科技巨頭谷歌（Google）步伐相對落後。不過谷歌憑藉Gemini 3以及自研TPU晶片，讓市場關注是否將改寫仰賴輝達GPU的局面。分析師認為，AI晶片總量持續高速成長，輝達在AI晶片領域市占率約80%，雖然ASIC很重要，但恐難撼動輝達地位。

谷歌憑Gemini 3逆襲 完勝競爭者

谷歌在Gemini 3發布影片表示：『(英文原音)Gemini 3是世界上最強大的多模態和推理模型。它是我們最聰明的模型，能幫助您將任何想法付諸實現。從今天開始，我們推出Gemini 3，讓您親身體驗。』

Gemini 3 被視為當前最聰明的大型語言模型，在推理與多模態能力上大幅提升，在多項評測中展現超越競爭者的表現，擁有博士級的推理能力。谷歌官方指出，Gemini 3 具備領先的多模態理解能力（multimodal understanding），涵蓋文字、圖像、音訊與影片推理，並在程式生成等任務展現優勢，也是谷歌至今最強大的語境編程（Vibe Coding）模型。

谷歌在AI佈局是「十年磨一劍」，谷歌母公司Alphabet執行長皮查伊在最新的Podcast節目指出，谷歌在AI佈局已久，自2016年就推動AI優先政策，他說：『(英文原音)我們在2016年5月宣布了我們的第一個 TPU，我就很清楚我們即將經歷另一次平台轉型，這也是我們對全端策略（full stack）的下注，賭注在於將Google成為一家AI優先的公司。隨著生成式AI的出現，我意識到這個機會更大了。』

他強調，Gemini是Google「AI 優先」策略的具體成果，強化搜尋、YouTube與雲端等核心服務，並加速AI融入谷歌生態系。

最重要的是，谷歌採用自研晶片TPU訓練Gemini 3，TPU屬於谷歌自研晶片中的一環，而ASIC（特殊應用積體電路）是為了特殊用途而打造的晶片，適用於AI模型訓練與推論，具備省電、高效率、成本更低的特性。傳聞指出，谷歌向客戶推銷TPU，以及Meta擬斥資數十億美元購買TPU，將其作為輝達GPU更經濟實惠的替代方案。

輝達AI晶片地位穩固 回應競爭老神在在

面對谷歌TPU晶片來勢洶洶，輝達在X上祝賀谷歌在AI領域取得了重大進展，強調將持續出貨谷歌。輝達表示，GPU在性能、通用性與可替代性等仍具有無法撼動的優勢，且技術「領先一個世代」。

輝達執行長黃仁勳日前指出，輝達旗下GPU與平台能支援各式AI模型，具備業界最廣泛的適用性，地位相當穩固，他說：『(英文原音)ASIC當然有其一席之地，但NVIDIA的GPU與整套平台具高度通用性，能在各大雲端環境運行，也能支援全球所有主流AI模型。NVIDIA是目前唯一能同時運行所有AI模型的系統，因此無論企業需要什麼應用場景，NVIDIA都能幫上忙。』

黃仁勳強調，輝達仍擁有穩固且獨特的地位，但面對激烈競爭，輝達仍須快速進步才能繼續保持領先。

分析師：輝達壟斷高階GPU 地位難撼動

隨著生成式AI與大型語言模型迅速成長，推升高效能運算晶片需求。不過，Gemini 3使用自家研發TPU的ASIC專用晶片，引發市場關注是否將改寫過去仰賴輝達GPU的格局。

國泰證期顧問處協理蔡明翰直言，自AI語言模型問世後，市場多次炒作ASIC、邊緣AI等題材，但最終都沒有成為主流，外界對ASIC與TPU恐怕「反應過度」，GPU主流地位短期仍難以撼動。蔡明翰說：『(原音)中國DeepSeek出來的時候，那時候就講到花小錢就可以辦大事，未來不需要這麼多GPU，未來全部會慢慢轉向客製化晶片，從生成到後面的推理，最後都會以ASIC為主。然後不到一個月左右，慢慢就市場就醒了，這兩年都曾講過ASIC會大爆發，但最後都是明顯地不如預期。』

外資預估，至2030年AI晶片總量將持續高速成長，GPU將掌握超過8成市占率，ASIC晶片市佔率介於15%至20%區間，他形容GPU如同滷肉飯，而ASIC像是配菜，「雖然很重要但無法取代主食」。

蔡明翰分析，谷歌TPU對輝達的衝擊有限，TPU為Google自用晶片，是否對外銷售仍待觀察，加上是特製晶片，難以用於其他雲端環境。此外，博通（Broadcom）是協力生產TPU的主要廠商，但該公司對2026年ASIC出貨量的上修幅度僅約兩成，顯示市場需求並未出現爆發性成長。他說：『(原音)谷歌TPU其實是這個博通做的，可是博通對於明年的ASIC的出貨量預估值也才接近兩成左右的成長，以目前的訂單來看沒有那麼的激情。』

產能方面，他說，無論GPU或ASIC幾乎仰賴台積電代工，但是台積電5奈米、4奈米產能滿載。在供給受限下，輝達GPU仍需排隊等料，更不用說ASIC晶片要快速大量出貨，限制ASIC爆發性增長的可能。

輝達在AI晶片領域市占率約80%，被外界視為第2名超微（AMD）仍遠遠落後於輝達。蔡明翰總結指出，AI晶片以GPU為主流，ASIC仍扮演輔助角色，短時間內難以撼動GPU地位。輝達真正需要警戒的不是ASIC晶片崛起，而是其他競爭業者像是AMD是否在高階GPU推出足以抗衡的產品。